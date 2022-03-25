Ümit Kaftancıoğlu kimdir? Ne zaman ve kim tarafından öldürüldü? Cinayet cezasız kaldı
Öğretmen olarak meslek hayatına başlayan Ümit Kaftancıoğlu, TRT'nin sınavında başarılı olarak İstanbul Radyosu'nda halk edebiyatındaki çalışmalarını dinleyicilere aktardı. Solcu kimliğiyle bilinen deneyimli isim, edebiyat dünyasından da çeşitli ödüllere layık görüldü. İşte, Ümit Kaftancıoğlu biyografisi...
Sosyalist kimliğiyle bilinen Ümit Kaftancıoğlu, sağ-sol çatışmalarının yaşandığı 80'li yıllarda kendini 'Ülkücü' olarak tanımlayan Ahmet Mustafa Kıvılcım tarafından katledildi. Katil zanlısı müebbet hapis cezası almasına karşın 4 yıl cezaevinde kaldıktan sonra serbest kaldı.
CANAN KAFTANCIOĞLU, ÜMİT KAFTANCIOĞLU'NUN NEYİ OLUYOR?
Ümit Kaftancıoğlu'nun oğlu Ali Naki Kaftancıoğlu ile evli olan Canan Kaftancıoğlu, 2018 yılında yaptığı bir söyleşide, "İlkokuldayken kütüphaneye gittiğimde kütüphane müdürü bana bir kitap vermişti. O kitap Ümit Kaftancıoğlu'nun 'Dönemeç' isimli kitabıydı. Ümit Kaftancıoğlu'nu ilk kez o kitapla tanımıştım. Kitabı okuduğumda, bu topraklarda yalnız olmadığımı anlamıştım. Bana mücadele azmini aşılayan isimlerden biri Ümit Kaftancıoğlu'dur. Sonra mecburi hizmete gittiğimde, eşimin soyadının Kaftancıoğlu olması benim ona olan ilgimin artmasında rol oynadı. Ben Ümit Kaftancıoğlu soyadından gurur duyarım. Ama Kaftancıoğlu ve onun gibi on binlerce soyisim, ne ticarette ne siyasette ne özel yaşamda hiç bir yerde kullanılmayacak kadar kıymetlidir.
ÜMİT KAFTANCIOĞLU'NUN HAYAT HİKAYESİ
1935 yılında Ardahan'ın Hanak ilçesinin Koyunpınarı köyünde dünyaya geldi.
İlkokul eğitiminin ardından Cılavuz Köy Enstitüsü'nden mezun oldu. Mardin'in Derik ilçesinde ilkokul öğretmenliği yaptı. Daha sonra Balıkesir Necati Bey Eğitim Enstitüsü Edebiyat bölümünü bitirip bir süre Rize'nin Pazar ilçesinde Türkçe öğretmenliği yaptı.
Askerlik görevinin ardından TRT'nin açtığı sınavı kazanarak, Köy Yayınları bölümünde göreve başladı. TRT İstanbul Radyosu'nda 'Av Bizim Avlak Bizim', 'Dilden Dile' ve 'Yurdun Dört Bucağından' gibi programlarla halk kültürünü, halk aşıklarını, halkın eksiğini ve sıkıntılarını mikrofona taşıdı.
"Gerçek edebiyatın halkın ağzında, dilinde olduğunu bilmeliyiz. Halkın sözlü edebiyatını yazıya geçirecek, değerlendirecek olanlar da halk çocuklarıdır" diyen Ümit Kaftancıoğlu, Anadolu'yu gezerek derlemelerle halkın sözlü yazınını ve halk türkülerini yazıya döktü. 'Evreşe Yolları Dar' ve 'Yüksek Yüksek Tepeler Ev Kurmasınlar' türküleri Ümit Kaftancıoğlu'nun derlemeleri arasında yer aldı.
Radyo programcılığı yanında edebiyat dünyasında da adını duyuran Ümit Kaftancıoğlu, 'Dönemeç' ile TRT Büyük Ödülü birinciliği (1970) ve 'Hakullah ile Milliyet Gazetesi Karacan Ödülü birinciliği (1972) aldı.
ÜMİT KAFTANCIOĞLU NASIL ÖLDÜ?
11 Nisan 1980 sabahı Ümit Kaftancıoğlu, 13 yaşındaki kızı Pınar'ı okula bırakmak için Mecidiyeköy Ortaklar Caddesi Ünsal Sokak'taki evinden çıktı. Kızıyla arabaya yürüdükleri sırada eşi Nurcan Kaftancıoğlu, kızının beslenme çantasına elma koyup koymadığını hatırlayamayınca babasının peşinden giden kızını eve çağırdı.
Geri dönüp annesiyle konuşan Pınar Kaftancıoğlu babasının yanına giderken iki kişi Ümit Kaftancıoğlu'na yaklaştı. Saldırganlar art arda ateş etmeye başladı. Ümit Kaftancıoğlu, kızının gözleri önünde 5 yerinden vurulmuştu. Saldırganlar daha sonra çalıntı olduğu anlaşılacak lacivert bir otomobille olay yerinden uzaklaştı.
Hastaneye kaldırılan Ümit Kaftancıoğlu, 45 yaşında hayatını kaybetti.
Ümit Kaftancıoğlu, 12 Nisan 1980 günü Zincirlikuyu Mezarlığı'nda toprağa verildi. İstanbul Radyosu önünde yapılması planlanan törene Sıkıyönetim Komutanlığı izin vermedi.
ÜMİT KAFTANCIOĞLU'NU KİM ÖLDÜRDÜ?
Suikastin ardından tutuklanan Ahmet Mustafa Kıvılcım, polise verdiği ifadede Ümit Kaftancıoğlu'nu 'solcu olduğu için' ve 4 Nisan 1980'de öldürülen İsmail Gerçeksöz'ün intikamını almak için 'Müslüman Kardeşler Örgütü' adına öldürdüğünü söyledi. Öldürme emrini ise Ülkücü Gençlik Derneği Başkanı Hasan Küçük'ün verdiğini itiraf etti. Cinayeti İrfan Çakırca ile birlikte işlediklerini, Yusuf Teke adlı suç ortaklarının da arabayla onları olay yerinden kaçırdığını söyledi. Polis diğer sanıkları aramaya başladı ancak çoktan yurt dışına kaçmışlardı. Daha sonra ifadesini değiştiren Ahmet Mustafa Kıvılcım, Askeri Mahkeme tarafından ömür boyu hapse mahkum edildi fakat cezası Askeri Yargıtay tarafından bozuldu ve 4 yıl tutuklu kaldıktan sonra serbest bırakıldı.
O dönemde teröre kurban gidenlerin yakınlarına bağlanan maaş, Kaftancıoğlu ailesine bağlanmadı. Nurcan Kaftancıoğlu, eşiyle ilgili şunları anlattı: "Böbreklerinde ciddi bir rahatsızlık vardı. 'Sen ölürsen biz ne yaparız, hiç olmazsa çocukları düşün' dediğimde 'Beni eserlerim yaşatacak, çocuklarım benimle iftihar edecekler. Onlara bir şey bırakmıyorum ama bir raf dolusu kitap bırakıyorum' derdi."
Ümit Kaftancıoğlu'nun eşi Nurcan Kaftancıoğlu, edebiyat öğretmenliğinden emekli oldu. Bir oğlu ve bir kızı vardır. Doktor olan gelini Canan Kaftancıoğlu, CHP İstanbul İl Başkanlığı yaptı.
2005 yılından beri anısına her yıl 'Ümit Kaftancıoğlu Öykü Yarışması' düzenlenmektedir.
ÜMİT KAFTANCIOĞLU ESERLERİ
* Öykü
1972 - Dönemeç
1975 - Çarpana
1983 - İstanbul Allak Bullak
* Roman
1972 - Yelatan
1974 - Tüfekliler
* Derleme
1974 - Köroğlu Kolları
* Röportaj
1972 - Hakullah
* Kitap
1973 - Tek Atlı Tekin Olmaz
1974 - Kekeme Tavşan
1979 - Kan Kardeşim Doru Tay
1979 - Dört Boynuzlu Koç
1979 - Çizmelerim Keçeden
1979 - Altın Ekin
1980 - Hızır Paşa
1980 - Çoban Geçmez
1981 - Salih Bey
1981 - Şülgür Deresi
İlgili Haberler
- Ümit Kaftancıoğlu Öykü Ödülleri 14. kez sahiplerini bulacak
- Canan Kaftancıoğlu kimdir, kaç yaşında, nereli, ne mezunu? İşte hayat hikayesi
- CHP İstanbul'un acı günü! Vefat haberini Canan Kaftancıoğlu duyurdu
Video Haberler
- Yemekhane zammını protesto ettiler
- 'Siz iktidarda, Erdoğan da ülkenin başında olmasa...'
- İstanbul'da El Kaide/HAD ve IŞİD operasyonu
- Esenyurt'ta taciz iddiası: Zihinsel engelliyi bıçakladı
- İç çamaşırından binlerce uyuşturucu çıktı
- Nevruz sonrası operasyon: Çok sayıda gözaltı
- '2 binden fazla çocuk kaçırıldı'
- 'Erdoğan'ın kuyusunu kazıyorlar'
- TÜPRAŞ İzmit Rafinerisi'ndeki parlamada 4 işçi yaralandı
- İki araç birbirine girdi: 2 ölü 1 yaralı
En Çok Okunan Haberler
- 18'inde Avrupa'ya gitti, 25'inden sonra yıldızı parladı
- 'Siz iktidarda, Erdoğan da ülkenin başında olmasa...'
- İstanbul'da El Kaide/HAD ve IŞİD operasyonu
- Esenyurt'ta taciz iddiası: Zihinsel engelliyi bıçakladı
- Jirinovski'nin durumu ciddiyetini koruyor
- Görevden uzaklaştırılan başkan kampanya başlattı
- Ev sahipleri dikkat! Son tarih 31 Mart
- 'Bankalar 2 yıl faizsiz kredi vermeli'
- Ünlü rapçi kansere yakalandı
- 5 kilo şeker alabilmek için saatlerce beklediler