Canan Karatay'dan pilav yemekten soğutacak uyarı: Kel olursunuz

Yayınlanma: 28.09.2023 - 16:25

Güncelleme: 28.09.2023 - 16:39

Kalp ve İç Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Canan Karatay, ekmek yemeyin önerisiyle çok tartışılmıştı. Karatay'ın hedefinde bu kez pirinç var.

'PİLAV KELLİĞE YOL AÇIYOR'

Profesör Doktor Canan Karatay, pilavın kelliğe yol açtığını söyleyerek erkeklere uyarıda bulundu.

Kelliğin insülin eksikliğiyle bağlantılı olduğunu belirten Prof. Dr. Canan Karatay, D vitamini ve Omega 3 yetersizliğinin de kelliğe yol açtığını açıkladı.

Pirincin saç dökülmesine neden olan besinlerden biri olduğunu ifade eden Karatay, ''Bu tamamen bilimseldir, kitabımda da anlatıyorum. Erkekler pilava çok meraklı oturup da devamlı pilav yemesinler, lezzetli olabilir ama saç dökülmesinin temel sebebidir. Çünkü insilünü yükseltir" dedi.

Canan Karatay, saç dökülmesi sorunu yaşayan kişiler için ise şu önerilerde bulundu:

''Erkekler bol bol terayağ, zeytinyağı ve omega 3 alsınlar. Bol bol D vitamini takviyesi yapsınlar ve B 12'lerine baksınlar, bütün bunlar birden bire olmaz.

Gençlerde daha çabuk olabilir ama sabırla o göbek gittikten sonra saç çıkmaya başlıyor. Saçınızın çıkmasını istiyorsanız cildinize iyi bakın, bol bol güneş banyosu yapın."

SAÇ DÖKÜLMESİ NASIL ENGELLENİR?

Canan Karatay saç dökülmesini engellemek için şu önerilerde bulundu:

"Saç dökülmesi birçok değişik nedenden dolayı ortaya çıkabilmektedir. Kansızlık, menopoz sonrası yaşanan sıkıntılar, gebelik, troid hormonları, yoğun stres, vitamin eksikliği, diyet, yanlış beslenme vs.. Saç kaybı, kişiyi psikolojik olarak olumsuz etkileyebilir. Kadın ya da erkek fark etmeksizin bedende en önemli aksesuarlardan biri de saçlardır.

Canlı, bakımlı ve parlak saçlar her daim dikkat çekmektedir. Eğer saç dökülmesi artış gösteriyor ise kişinin psikolojisi olumsuz yönde etkilenir. Kadın erkek fark etmeksizin ortaya çıkan saç kayıpları tıp dilinde "androgenetik alopesi" olarak adlandırılır. Saç çizgisinin zamanla ileri gitmesi nedeni ile saçta azalmalar başlar.

Saç dökülmesi ciltle de alakalıdır. Cildimiz yağsız olduğu zaman, cildimiz proteinsiz olduğu zaman saç dökülmesi yaşanır. Ve yağ yenilmediği zaman saç dökülür. Doğal yağ tüketildiğinde a vitamini, d vitamini ve e vitamini vücuda girer bu da saç dökülmesini önler. Bunun dışında hayvansal yağ çok önemli ve yumurta. Yumurta yemezseniz de saçlarınız dökülür. Bunun dışında su içilecek. Formda bir vücut için de iki, iki buçuk litre su içilmek zorunda."