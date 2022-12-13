Canavar filminin konusu ne, oyuncuları kim?
2022 yılında vizyona giren Canavar filmi, televizyon ekranlarında izleyiciyle buluşan filmler arasında yer alıyor. Peki, Canavar filminin konusu ne? Canavar filminin oyuncuları kim? Canavar filminin IMDb puanı kaç?
Canavar (Beast), yönetmenliğini üstlenen Baltasar Kormákur'un, senaristliğinde Ryan Engle ve Jaime Primak Sullivan ile birlikte çalıştığı, 2022 yapımlı bir gerilim/aksiyon filmidir.
BAŞKALARININ HAYATI FİLMİNİN KONUSU NE?
Bir baba ve iki genç kızı kendilerini, Savanna'nın yalnızca bir tepe yırtıcıya sahip olduğunu kanıtlamaya kararlı devasa bir haydut aslan tarafından avlanırken bulurlar.
CANAVAR FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
Idris Elba
Sharlto Copley
Iyana Halley
CANAVAR FİLMİNİN IMDB PUANI KAÇ?
Başkalarının Hayatı filminin IMDb puanı 10 üzerinden 5.6 olarak belirlenmiştir.
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