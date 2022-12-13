Bir Gün filminin konusu ne, oyuncuları kim?

13 Aralık 2022 Salı, 11:27

Bir Gün (A Day), yönetmenliğini Guillermo del Toro, senaristliğini Sun-ho Cho'nun üstlendiği, 2017 yapımlı bir gerilim/gizem filmidir.

BİR GÜN FİLMİNİN KONUSU NE?

Kızının hayatını kurtarmak için etik olmayan bir davranışta bulunan bir babanın etrafında dönen gizemli hikayede, üç yıl sonra, eylemleri onu sonsuz bir zaman döngüsüne hapsederek peşini bırakmaz.

BİR GÜN FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Hye-Sun Shin

Myung-Min Kim

Yo-Han Byun

Eun-hyung Jo

BİR GÜN FİLMİNİN IMDB PUANI KAÇ?

Bir Gün filminin IMDb puanı 10 üzerinden 6.8 olarak belirlenmiştir.