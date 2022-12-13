Hellboy 2: Altın Ordu filminin konusu ne, oyuncuları kim?
2008 yılında vizyona giren Hellboy 2: Altın Ordu filmi, televizyon ekranlarında izleyiciyle buluşan filmler arasında yer alıyor. Peki, Hellboy 2: Altın Ordu filminin konusu ne? Hellboy 2: Altın Ordu filminin oyuncuları kim? Hellboy 2: Altın Ordu filminin IMDb puanı kaç?
Hellboy 2: Altın Ordu (Hellboy II : The Golden Army), yönetmenliğini Guillermo del Toro, senaristliğini Mike Mignola'nın üstlendiği, 2008 yapımlı bir aksiyon filmidir.
HELLBOY 2: ALTIN ORDU FİLMİNİN KONUSU NE?
Hellboy ve paranormal serserilerden oluşan ekibi, karanlığın güçleriyle yüzleşmek zorunda kalır.
HELLBOY 2: ALTIN ORDU FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
Ron Perlman
Selma Blair
Doug Jones
HELLBOY 2: ALTIN ORDU FİLMİNİN IMDB PUANI KAÇ?
Hellboy 2: Altın Ordu filminin IMDb puanı 10 üzerinden 7.0 olarak belirlenmiştir.
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