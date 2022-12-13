Avatar filminin konusu ne, oyuncuları kim?

13 Aralık 2022 Salı, 11:02

Avatar, yönetmenliğini ve senaristliğini James Cameron'ın üstlendiği, 2009 yapımlı bir macera/bilim kurgu filmidir.

AVATAR FİLMİNİN KONUSU NE?

Uzaylı bir bedende bir insan zihni olan Avatar, kendisini iki dünya arasında, kendisinin ve yerli halkın hayatta kalması için uğraştığı çaresiz bir mücadelede bulur.

AVATAR FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Sam Worthington

Zoe Saldana

Sigourney Weaver

AVATAR FİLMİNİN IMDB PUANI KAÇ?

Avatar filminin IMDb puanı 10 üzerinden 7.8 olarak belirlenmiştir.