Avatar filminin konusu ne, oyuncuları kim?
2009 yılında vizyona giren Avatar filmi, televizyon ekranlarında izleyiciyle buluşan filmler arasında yer alıyor. Peki, Avatar filminin konusu ne? Avatar filminin oyuncuları kim? Avatar filminin IMDb puanı kaç?
Avatar, yönetmenliğini ve senaristliğini James Cameron'ın üstlendiği, 2009 yapımlı bir macera/bilim kurgu filmidir.
AVATAR FİLMİNİN KONUSU NE?
Uzaylı bir bedende bir insan zihni olan Avatar, kendisini iki dünya arasında, kendisinin ve yerli halkın hayatta kalması için uğraştığı çaresiz bir mücadelede bulur.
AVATAR FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
Sam Worthington
Zoe Saldana
Sigourney Weaver
AVATAR FİLMİNİN IMDB PUANI KAÇ?
Avatar filminin IMDb puanı 10 üzerinden 7.8 olarak belirlenmiştir.
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