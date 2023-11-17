Tutuklanan Nihal ve Bahar Candan'ın annesi gözyaşları içinde isyan etti: 'Çok büyük bir hata yapılıyor'

Yayınlanma: 17.11.2023 - 10:30

Güncelleme: 17.11.2023 - 11:09

Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama, suç örgütüne üye olma, kurma suçundan gözaltına alınan Nihal Candan ve Bahar Candan kardeşler, çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.

Candan kardeşlerin anneleri Umut Candan ise 2. Sayfa programına telefonla bağlanarak kızlarının suçsuz olduğunu söyledi.

"KIZLARIM NEYİN İÇİNDE OLDUĞUNU BİLMİYOR"

Kızları tutuklanan anne Umut Candan, gözyaşları içinde "Türk adaletine sonsuz güveniyorum. Benim çocuklarımın üzerinden ne para girişi ne de para çıkışı olmadı. Çok büyük bir hata yapılıyor. İlahi adalet, hakim ve savcılara güveniyorum. Benim çocuklarımın tek suçu o yemekte bulunmak. Onun dışında kızlarımın hiçbir suçu yoktur. En kısa sürede çıkacaklarını biliyorum. Kızlarım neyin içinde olduklarını bile bilmiyorlar. Benim çocuklarım o kadar güvenilir insanlar ki benim evime geldiği zaman dahi dolaptan bir ceviz alacakları zaman ile sorarlar. Hep benden izin alırlar, bana sormadan bir şey yapmazlar. Suçlular dışarda benim kızlarım içerde" diyerek isyan etti.

İFADELERİ 4 SAAT SÜRDÜ

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, "suç gelirlerini aklama" iddiasıyla yakalanan Alisya Bahar Candan ve kardeşi Gülnihal Çiçek ile Hacı İsrafil Sağlam'ın emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şüpheliler, Gayrettepe'de bulunan İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü'nden Küçükçekmece Adliyesi'ne götürüldü. Alisya Bahar Candan ve Gülnihal Çiçek'in poliste yaklaşık dörder saat süren ifadelerinde kendilerine 20'den fazla soru yöneltildiği ve suçlamaları kabul etmedikleri öğrenildi.

CANDAN KARDEŞLER TUTUKLANDI

Suç örgütüne üye olma, kurma ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçlarından İstanbul'da gözaltına alınan sosyal medya fenomenleri Bahar ve Nihal Candan kardeşler ve beraberindeki şüpheli Hacı İsrafil Sağlam emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Küçükçekmece Adliye'sine getirildi.

Candan kardeşlerin savcılıktaki ifadeleri tamamlandı.

Savcılıktaki ifade işlemleri tamamlanan şüpheliler tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi. Candan kardeşler ve Sağlam çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.