Candaş Tolga Işık isyan etti: 'İstanbul'un göbeğinde rastgele insan bıçaklanıyor'

Gazeteci Candaş Tolga Işık, "İnanılır gibi değil. İstanbul'un göbeğinde rastgele insan bıçaklanıyor" ifadelerini kullanarak bir arkadaşının bıçaklı saldırıya uğradığını duyurdu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 25.03.2024 - 10:01
Candaş Tolga Işık isyan etti: 'İstanbul'un göbeğinde rastgele insan bıçaklanıyor'
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TV100 kanalında yayımlanan 'Az Önce Konuştum' programının sunucusu gazeteci Candaş Tolga Işık, sosyal medya hesabından yeni bir paylaşım yaptı. Işık, İstanbul'da bulunan Erenköy semtinde arkadaşının bıçaklı saldırıya uğradığını söyledi.

Candaş Tolga Işık yaşanan olaya tepki göstererek, "Erenköy'de müptezelin biri güpegündüz  sokak ortasında durduk yere bir arkadaşımızı arkasından koşup bıçaklayıp yürüye yürüye uzaklaştı. İnanılır gibi değil çocuğun ne kimseyle bir mevsuzu var ne husumeti, İstanbul'un göbeğinde rastgele insan bıçaklanıyor" dedi. 

"İNŞALLAH HAK ETTİĞİ CEZAYI BULUR"

Yaşanan olayın ardından polis ekiplerine başvuran Işık ve arkadaşları, saldırganın yakalandığını duyurdu. Yeni bir paylaşım yapan Işık şunları söyledi:

"Arkadaşımızın aldığı bıçak darbelerinden biri nedeniyle ciğerinde sönme var, takip ediliyor. Bekliyoruz. İstanbul polisi şahsı 1 saat içinde yakaladı. İnşallah başka günahsız insanlara bela olmadan hak ettiği cezayı bulur. Arayan soran ilgilenen herkese çok teşekkür ediyoruz."


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