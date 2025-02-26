Candaş Tolga Işık, Seda Bakan'a sert çıkıştı: 'Tüm zamanların en berbat işlerinden birini yapıp...'

Hadise ve Seda Bakan'ın rol aldığı Esas Oğlan dizisi IMDB'de 10 üzerinden sadece 2 puan alabildi. Seda Bakan platforma dair sözleriyle gündeme gelirken Candaş Tolga Işık'tan oyuncuya sert eleştiri gecikmedi.

Candaş Tolga Işık, Seda Bakan'a sert çıkıştı: 'Tüm zamanların en berbat işlerinden birini yapıp...'
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 26.02.2025 - 15:53

Dijital platformda yayınlanan Esas Oğlan dizisi, fragmanının yayınlanmasıyla birlikte büyük yankı uyandırmıştı. Hadise’nin ilk oyunculuk deneyimi olmasıyla dikkat çeken yapım, IMDb listesinde ise beklenmedik bir sürprizle karşılaştı.

Hadise ve Seda Bakan’ın başrollerinde yer aldığı, erotik sahneleri nedeniyle eleştirilen dizi, IMDb’de 10 üzerinden yalnızca 2 puan alarak, dijital platformlarda yayınlanan projeler arasında en düşük puanlardan birine sahip oldu.

Diziye yönelik eleştiriler artarken, başrol oyuncularından Seda Bakan, sosyal medyada yapılan olumsuz yorumlara tepki gösterdi.

"IMDb’de ben oyuncu olmama rağmen hiçbir şeyi beğenmedim ya da beğenmedim. Kullanıcılara bakmak lazım. Daha önce neyi beğendiler de bizim işi beğenmediler?" ifadelerini kullandı.

Gazeteci Candaş Tolga Işık ise oyuncunun bu açıklamalarına sert sözlerle yanıt verdi. "2025 Türkiye'sini anlat deseler, bu videoyu örnek gösteririm" diyen Işık, eleştirisini şu sözlerle sürdürdü:

"Tüm zamanların en berbat işlerinden birini yapıp, eleştirileri IMDb’yi suçlayarak yanıtlamak… Eleştiriye açık ama eleştirilmeye kapalı; herkeste mutlaka bir yanlış bulan ama kendisine asla toz kondurmayanlar ülkesi…"


Etiketler: #seda bakan #Candaş Tolga Işık #Hadise #Esas Oğlan dizi

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