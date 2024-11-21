Hadise ve Seda Bakan 'Esas Oğlan' galasına aynı kıyafetle katılmışlardı: İşte sebebi!

Yayınlanma: 21.11.2024 - 12:15

Güncelleme: 21.11.2024 - 12:15

Seda Bakan ve Hadise'nin başrollerini paylaştığı ve 22 Kasım'da dijital platformda yayınlanacak olan Esas Oğlan dizisinin galası dün gece gerçekleşti. Geceye katılan ünlü isimler ve diziye dair birçok detay, sosyal medyada büyük ilgi gördü.







Ancak gecede, Seda Bakan ve Hadise'nin aynı kıyafeti giymesi, geceye damgasını vuran anlardan biri oldu.

İki isim, aynı kıyafeti giymelerinin nedenini, “Birbirimizi destekliyoruz. ‘Kim güzel, kim değil’ karşılaştırması olmasın diye böyle yaptık” sözleriyle açıkladı.







Geceye katılan ünlü çiftlerden ve Hadise'nin yeni imajından tutun, dizinin geleceğiyle ilgili beklentilere kadar birçok konu sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Seda Bakan ve Hadise'nin ortak duruşu, sosyal medya kullanıcıları tarafından hem desteklendi hem de eleştirildi.



Yayınlandıktan kısa bir süre sonra TikTok'tan kaldırılan dizinin fragmanı da gündem olmuştu. Bu duruma Hadise'den tepki gelmiş, tanıtım videosunun kaldırılmasına karşı çıkmıştı.