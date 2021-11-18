Çankaya’da bir yıl boyunca veganizm konuşulacak

18 Kasım 2021 Perşembe, 17:41

Felsefe Kültür Sanat Derneğinin (FKSD), Özel Varlık Anadolu Lisesi ve Çankaya Kent Konseyi ile işbirliği içinde düzenlediği Çankaya Felsefe Söyleşilerinin üçüncü bölümünde bu yıl 21. Yüzyılın Uygarlık Gündemi: Türcülük teması ele alınacak. Hayvan Özgürlüğü aktivisti, gazeteci ve yazar Zülâl Kalkandelen ile vegan aktivist ve Vegan Gazete yazarı Funda Uğraş’ın konuk olacağı Türcülüğün Argüman Dilenciliği başlıklı ilk oturum bu pazar (21.11.2021) saat 14.00’de Doğan Taşdelen Çağdaş Sanatlar Merkezi Sabahattin Ali Konferans Salonunda gerçekleştirilecek.

Söyleşi dizisi hakkında açıklama yapan FKSD Yönetim Kurulu Üyesi H. Bilge Coşkun-Apaydın, "Günümüz düşünce dünyası, felsefeden başlayan yolculuklar yerine felsefeye doğru yol almaya çalışan yolculuklar içinde düşünmenin sürekli olarak tıkandığı çıkmaz sokaklarla kuşatılmaktadır. Bu durum çağdaş yaşamlarımızın hemen her alanını ivedilikle işgal eden özgürlük, yasa, hukuk, demokrasi, cinsiyet, bilgi, bilim, teknoloji, türcülük vb gibi kavramların çoklukla eksik, temelsiz ve hatta yanlış bir gramerin içine yerleşmesine sebebiyet vermekte ve bu şekilde bu kavramların içerimlerinin pek çok kısmı ısrarla ve hatta kararlılıkla ıskalanmaktadır. FKSD olarak bu noktada nihayetinde bizzat felsefenin konusu olan bu kavramları, bizzat bu kavramlarla meşgul olanlara sorarak yürüttüğümüz Çankaya Felsefe Söyleşilerinde her sezon ana bir temaya odaklanıyor ve başka bir yerden değil bizzat felsefeden başlayarak yol almaya çabalıyoruz" diye konuştu.

Çankaya Felsefe Söyleşilerinin ilk iki bölümünde Felsefenin Yaşamı & Yaşamın Felsefesi ve Felsefenin Bir Ürünü Olarak Eğitim temalarına odaklandıklarını belirten Coşkun-Apaydın, dizinin üçüncü bölümünde tümüyle vegan ve vejetaryenlerden oluşan yönetim kurulunun önerisiyle veganizm ve türcülük konusuna eğilmeye karar verdiklerini bildirdi.

TÜRKİYE'DE VEGANİZM VE HAYVAN HAKLARI ÜZERİNE

Söyleşi dizisinin ilk oturumunda Türkiye’de veganizmin tanınması ve yaygınlaşması noktasında yoğun emek sarf eden Zülâl Kalkandelen ve Funda Uğraş’la birlikte olacaklarını ve ilerleyen oturumlarda da Türkiye’de veganizm ve hayvan hakları üzerine bilgi, birikim ve duyarlılıklarıyla çaba sarf eden isimlerle yan yana olmaya devam edeceklerini bildiren Coşkun-Apaydın, "Felsefi iletişimin modaliteleri herhangi bir konudaki tartışmanın düzenlenmesi açısından büyük önem taşır. Bir tartışma ise, bireysel çalışmalarda öne sürülen düşünce ve fikirlerin birbirleriyle karşılaşmasını sağlayarak, kolektif bir kompozisyonun oluşturulmasına katkı sunar. Bu noktada felsefe söyleşileri yalnızca bir arada yaşama kültürünün tesisine katkı sunmakla kalmayıp, aynı zamanda felsefî duyarlılıkların toplumsallaşması noktasında da büyük bir rol üstlenir. Düşüncelerimizi ve düşünme biçimlerimizi genişletmek, fikirlerimizi sorgulamak ve değiştirmek için bu yıl türcülük, hayvan hakları ve veganizmle ilgili soruları olan herkesi söyleşi dizimize katılmaya davet ediyoruz” diyerek konuşmasını tamamladı.

21 Kasım Pazar günü saat 14.00’de Çankaya Belediyesi Doğan Taşdelen Çağdaş Sanatlar Merkezi, Sabahattin Ali Konferans Salonunda gerçekleştirilecek olan etkinlik ücretsiz olup ilgili herkesin katılımına açıktır.

Söyleşi Dizisinde Ele Alınacak Başlıklar;

Türcülüğün Argüman Dilenciliği

İnsan Dışı Hayvanlar ve Haklar

Etiğin Anatomisi

Şefkatin Ekonomi-Politiği

Eziyetin Lezzetleri

Evi Sokak Olan Hayvanlar

Öznelerin Yaşamı

Vegan Bir Dünya: Ütopya mı, Zorunluluk mu?