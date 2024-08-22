Canlandırdığı karakter nedeniyle hedef gösterilmişti: Melisa Sözen'den ilk açıklama geldi!

Yayınlanma: 22.08.2024 - 16:38

Güncelleme: 22.08.2024 - 16:38

Ünlü oyuncu Melisa Sözen, Fransız yapımı "Le Bureau des Légendes" dizisinde canlandırdığı "Esrin" karakteri nedeniyle sert eleştiriler aldı. Kendisine yöneltilen tepkileri "zorbalık" olarak nitelendiren Sözen, yaptığı açıklamada duygularını dile getirdi.

25 yıldır oyunculuk yaptığını belirten Sözen, "Kötü niyetli eleştiriler, haksızlık, hakaret ve yalan haberlerle büyürken maalesef karşılaşmak zorunda kaldım. Bu nedenle internet zorbalığı ile derim kalınlaşmış bir dönemde karşılaştım. Ancak hakkımda atılan iftiraları kabul etmiyorum," ifadelerini kullandı.

Sözen sosyal medya hesabında şu açıklamayı yaptı:

"En anlaşılır haliyle:

1- Söz konusu dizi gizli saklı bir iş değil. 2015 çıkışlı Fransa’nın en ünlü polisiye dizisi.

2- Dizinin benim oynadığım sezonu 2017 yılında yayınlandı. DEAŞ’la (IŞİD) savaşan çift taraflı bir ajanı canlandırdım.

3- Dizide herhangi bir terör örgütünün övgüsü yok. Olsaydı, geçen yedi yıl içinde zaten çoktan duymuş olurdunuz."

Sözen, zorbalıkla baş etmenin özellikle genç ve hayat tecrübesi az ya da duygusal olarak hassas bir dönemde olan bireyler için zor olduğunu belirterek, "Bu satırları, bu tür zorbalıklarla baş etmesi güç insanlar için ekliyorum," dedi.

Sosyal medya ve internet üzerinden yapılan linç kültürüne dikkat çeken oyuncu, "Ne yazık ki bilginin doğruluğunu ve kaynağını sorgulamadan inanmak çağımızın büyük sorunlarından biri. Linç kültürü de öyle. Bunun bir parçası olmayın, kendinizin ve çevrenizdeki insanların internet zorbalığı ile duygusal şiddete maruz kalmasına izin vermeyin. Ben vermeyeceğim. Doğru kaynakları kullanmayı, araştırmayı ve düşünerek hareket etmeyi öğrenmemiz gerek" diyerek sözlerini tamamladı.