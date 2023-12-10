Canlı yayın açan Nazmiye, Müge Anlı hakkında konuştu: 'Reyting...'

Müge Anlı'nın sunduğu programda absürt tavırlarıyla sık sık gündem olan Nazmiye, şimdi de TikTok'ta açtığı canlı yayında Müge Anlı hakkında 'reyting' açıklaması yaptı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 10.12.2023 - 13:56
Canlı yayın açan Nazmiye, Müge Anlı hakkında konuştu: 'Reyting...'
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Nevrigül Alan olayı gündemde kalmaya devam ediyor, ablasının ölümünü araştırmak için Müge Anlı'nın programında olan Nazmiye Tutaner'in absürt tavırları ve sinir krizleriyle dikkat çekmesi, sosyal medyada viral olmuştu.

Nazmiye Tutaner, özellikle TikTok'ta yaptığı canlı yayınlarla sıkça gündeme gelmiş ve takipçi sayısını artırmıştı.

Ancak Nazmiye Tutaner'in Müge Anlı hakkında yaptığı açıklamalar, herkesi şaşırttı. Açtığı canlı yayında Müge Anlı için "Reyting kırmanın peşinde. Çok da tın Müge" ifadelerini kullanarak eleştirmesi, sosyal medyada geniş yankı buldu.

Nazmiye Tutaner en son Müge Anlı tarafından sevgili yapması sebebiyle eleştirilmişti. Anlı, Nazmiye'nin ablasının ölümüne üzülmediğini belirterek TikTok'a yüklediği videoyu eleştirmişti. Nazmiye ise kendini "bu şarkı ablamla benim şarkımdı" diyerek savunmuştu fakat hem izleyenlerden hem de Müge Anlı'dan sert tepki almaktan kurtulamadı.


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