Canlı yayın kazası geçirmişti: Sunucu Hande Aydemir nedenini açıkladı
TV100'de yayımlanan Haberin İçinden programının sunucusu Hande Aydemir canlı yayın esnasında kaza geçirdi. Aydemir kazanın ardından açıklama yaptı.
TV100 ekranlarında Haberin İçinden programını sunan Hande Aydemir, canlı yayın kazası yaşadı.
Canlı yayın esnasında bir anda yere düşen Aydemir, kısa süreli panik yaşattı. O anlar sosyal medyada gündem oldu.
Aydemir sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile topuğunun kablo kutusuna takıldığını belirtti.
Etiketler: #Hande Aydemir #TV100 #Canlı yayın
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