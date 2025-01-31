Canlı yayın kazası geçirmişti: Sunucu Hande Aydemir nedenini açıkladı

Yayınlanma: 31.01.2025 - 23:06

Güncelleme: 31.01.2025 - 23:06

TV100 ekranlarında Haberin İçinden programını sunan Hande Aydemir, canlı yayın kazası yaşadı.

Canlı yayın esnasında bir anda yere düşen Aydemir, kısa süreli panik yaşattı. O anlar sosyal medyada gündem oldu.

Aydemir sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile topuğunun kablo kutusuna takıldığını belirtti.