Ülke TV'de canlı yayında Sinan Oğan'ı hatırlayamadılar: 'Bir aday daha vardı...'

İktidara yakınlığıyla bilinen Ülke TV'de yayınlanan programda sunucu ve konuklar, 2023 Genel Seçimleri'nde ATA İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı olan Sinan Oğan'ı hatırlayamadı. O anlar kameralara yansıdı.

Ülke TV'de canlı yayında Sinan Oğan'ı hatırlayamadılar: 'Bir aday daha vardı...'
Abone Ol google-news
cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 30.01.2025 - 14:42

Akademisyen Prof. Dr. Yusuf Özkır, Akşam Gazetesi Yazarı Hikmet Genç ve Akademisyen Doç. Dr. Ali Arslan, Ülke TV’de Arzu Yıldırım Şenlik'in sunduğu 'Gündem' adlı programın dün akşam yayınlanan bölümüne konuk oldu.

Konuklar, 2023 Genel Seçimleri hakkında yorumda bulunurken, ATA İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı olarak katılan Sinan Oğan'ı unuttular.

OĞAN'I UNUTTULAR

Akşam Gazetesi Yazarı Hikmet Genç, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın AKP'nin adayı, Kemal Kılıçdaroğlu'nun altılı masanın adayı ve Muharrem İnce'nin Memleket Partisi'nin adayı olduğunu sayarken, Sinan Oğan'ın ismini hatırlayamadı.

Programın ilerleyen dakikalarında ise Prof. Dr. Yusuf Özkır, internetten yaptığı kısa bir araştırmayla unuttukları ismi bularak, "Sinan Oğan'mış" dedi.

NE OLMUŞTU?

Sinan Oğan, 14 Haziran 2023'te yapılan Cumhurbaşkanı seçimlerinin ilk turunda ATA İttifakı'nın adayı olarak seçim yarışına katılmış, 28 Mayıs'taki ikinci tur seçimlerinde ise AKP'li Recep Tayyip Erdoğan'ı desteklemişti.



Etiketler: #Sinan oğan #Ülke TV

İlgili Haberler

Sinan Oğan'dan Ümit Özdağ'ın gözaltına alınmasına tepki: 'Asla tasvip etmiyoruz'

Sinan Oğan'dan Ümit Özdağ'ın gözaltına alınmasına tepki: 'Asla tasvip etmiyoruz'
Sinan Oğan'ın 2023 seçimleri konuşması yeniden gündem oldu

Sinan Oğan'ın 2023 seçimleri konuşması yeniden gündem oldu
Ülke TV sunucusundan gurbetçilere çağrı: 'Kışı burada geçirsinler, Türkiye'de çok rahat'

Ülke TV sunucusundan gurbetçilere çağrı: 'Kışı burada geçirsinler, Türkiye'de çok rahat'
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler