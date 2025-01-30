Ülke TV'de canlı yayında Sinan Oğan'ı hatırlayamadılar: 'Bir aday daha vardı...'

Yayınlanma: 30.01.2025 - 14:42

Güncelleme: 30.01.2025 - 14:42

Akademisyen Prof. Dr. Yusuf Özkır, Akşam Gazetesi Yazarı Hikmet Genç ve Akademisyen Doç. Dr. Ali Arslan, Ülke TV’de Arzu Yıldırım Şenlik'in sunduğu 'Gündem' adlı programın dün akşam yayınlanan bölümüne konuk oldu.

Konuklar, 2023 Genel Seçimleri hakkında yorumda bulunurken, ATA İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı olarak katılan Sinan Oğan'ı unuttular.

OĞAN'I UNUTTULAR

Akşam Gazetesi Yazarı Hikmet Genç, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın AKP'nin adayı, Kemal Kılıçdaroğlu'nun altılı masanın adayı ve Muharrem İnce'nin Memleket Partisi'nin adayı olduğunu sayarken, Sinan Oğan'ın ismini hatırlayamadı.

Programın ilerleyen dakikalarında ise Prof. Dr. Yusuf Özkır, internetten yaptığı kısa bir araştırmayla unuttukları ismi bularak, "Sinan Oğan'mış" dedi.

NE OLMUŞTU?

Sinan Oğan, 14 Haziran 2023'te yapılan Cumhurbaşkanı seçimlerinin ilk turunda ATA İttifakı'nın adayı olarak seçim yarışına katılmış, 28 Mayıs'taki ikinci tur seçimlerinde ise AKP'li Recep Tayyip Erdoğan'ı desteklemişti.



