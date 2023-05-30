Cannes dönüşü sahneye çıkan Merve Dizdar dakikalarca ayakta alkışlandı

Yayınlanma: 30.05.2023 - 11:04

Güncelleme: 30.05.2023 - 11:12

Nuri Bilge Ceylan yönetmenliğindeki "Kuru Otlar Üstüne" filmindeki rolüyle 76. Cannes Film Festivali'nde En İyi Kadın Oyuncu Ödülü kazanan Merve Dizdar, Alice Müzikali'nde çıktığı ilk gösteride dakikalarca ayakta alkışlandı.

Merve Dizdar, dün akşam kedi rolünü canlandırdığı Alice Müzikali'nde sahne aldı. Dizdar’ın sahneye çıktığı ilk an oyun durdu. Rol arkadaşları Serenay Sarıkaya ve Enis Arıkan başta olmak üzere tüm ekip de sahneye gelerek oyuncuya sarıldı.

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, seyirciler dakikalarca Dizdar‘ı alkışladı. Müzikalin sonunda da ayakta alkışlanan oyuncu gözyaşlarını tutamadı.

Nuri Bilge Ceylan imzalı "Kuru Otlar Üstüne" ile En İyi Kadın Oyuncu Ödülü'nü alan Merve Dizdar konuşmasında, "Filmde canlandırdığım Nuray karakteri inandığı şeyler ve varoluşu için mücadele veren ve bu uğurda bedeller ödemek zorunda bırakılmış bir kadın. Onu tanımak ve anlamak için uzun uzun çalışmak isterdim ama ne yazık ki yaşadığım coğrafyada bir kadın olmak Nuray’ın ve Nuraylar’ın duygusunu doğduğum günden beri ezbere bilmeyi gerektiriyor. Ödülü Nuray ve onun gibi kadınların mücadelesine güç verebilmek için, kendine layık görülenlere boyun eğmeyip eyleme geçen, bu uğurda her şeyi göze alan ve ne olursa olsun umut etmekten vazgeçmeyen tüm kız kardeşlerime ve Türkiye’de hak ettiği güzel günleri yaşamayı bekleyen tüm mücadeleci ruhlara armağan ediyorum" ifadelerini kullanmıştı.

Star TV’de ekrana gelen 'Ömer' dizisinde Nisa rolüne hayat veren Merve Dizdar bu yaz sonu Cem Yılmaz‘ın 'Erşan Kuneri' dizisinin ikinci sezon çekimlerinde rol alacak.