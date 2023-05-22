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Cannes Film Festivali'nde dakikalarca ayakta alkışlanan Merve Dizdar, Türkiye'ye dönüşte uçağa alınmadı

Kadrosunda yer aldığı Nuri Bilge Ceylan'ın Kuru Otlar Üstüne filminin gösterimi için Cannes Film Festivali'ne giden Merve Dizdar, Fransa'dan dönerken uçağa alınmadı. Bugün seti olduğu için uçağa alınmamasına isyan eden oyuncu, Twitter'dan Türk Hava Yolları'nı etiketleyerek bir paylaşım yaptı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 22.05.2023 - 10:59
Cannes Film Festivali'nde dakikalarca ayakta alkışlanan Merve Dizdar, Türkiye'ye dönüşte uçağa alınmadı
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Rol aldığı dizilerdeki başarısıyla adından söz ettiren Merve Dizdar'ın da kadrosunda yer aldığı Nuri Bilge Ceylan filmi Kuru Otlar Üstüne filmi, Cannes Film Festivali'nde gösterildi. 

Filmin sonunda salona giren oyuncu, 10 dakika ayakta alkışlandı. Başarısıyla konuşulan Merve Dizdar, Türkiye'ye dönüşte beklenmediği bir olay yaşadı.

"2 SAAT ÖNCE HAVALİMANINA GELDİM AMA UÇAMADIM"

Rezervasyon sorunu yaşadığı için Fransa'da Türkiye'ye dönüşte uçağa alınmayan Dizdar, Twitter hesabından isyan ederek "Sete yetişmek üzere Cannes Film Festivali'nden ayrılıp 2 saat önce havalimanına geldim. 24 saattir check in yapmaya çalıştığım uçak overbooked (çifte rezervasyon) olduğu için uçağa alınmadım. Yarın sabah setim var ve uçamadım… Bu durumda olan 4 kişi daha var. Bu nasıl açıklanır?" dedi.

Türk Hava Yolları'nı etiketleyen isyan eden oyuncunun paylaşımını gören şirket yetkilisi için gerekli yardımı sağlayacağını belirtti. Merve Dizdar'ın başrol oynadığı Ömer dizisinin setine yetişip yetişemeyeceği ise bilinmiyor.


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