Cannes jürisinde Türk senarist ve yönetmen Ebru Ceylan yer alacak

Yayınlanma: 29.04.2024 - 10:57

Güncelleme: 29.04.2024 - 10:57

Dünyanın en prestijli film festivali olarak kabul edilen Cannes Film Festivali’nin Altın Palmiye Jürisi açıklandı. Dokuz kişinin yer aldığı jüride Türk yönetmen ve senarist Ebru Ceylan da yer alıyor.

Başkanlığını ABD’li yönetmen, senarist ve oyuncu Great Gerwig’in üstlendiği jüride Ebru Ceylan’ın yanı sıra geçen yıl ‘Killers of the Flower Moon’ adlı filmdeki performansıyla sayısız ödül kazanan oyuncu Lily Gladstone, Fransız oyuncu Eva Green, Lübnanlı yönetmen ve senarist Nadine Labaki, İspanyol yönetmen ve senarist Juan Antonio Bayona, İtalyan aktör Pierfrancisco Favino, Japon sinemacı Kore-eda Hirokazu ve Fransız oyuncu Omar Sy de var.

Ebru Ceylan, 2014 yılında Altın Palmiye kazanan ‘Kış Uykusu’ adlı filmin ortak senaristlerinden biri. 1998 yılında yönetmenlik kariyerinin ilk kısa filmi olan ‘Kıyıda’ ile ilk kez Cannes’da boy gösteren Ceylan takip eden yıllarda Nuri Bilge Ceylan’ın ilk dönem filmlerinde sanat yönetmeni (‘Uzak’) ve oyuncu (‘İklimler’) olarak yer aldı. Ortak senarist olarak imzasını attığı ve her seferinde Cannes’da izleyiciyle buluşan ‘Üç Maymun’, ‘Bir Zamanlar Anadolu’da’, ‘Ahlat Ağacı’ ve ‘Kuru Otlar Üstüne’ adlı filmlerle Altın Palmiye yarışmasının gediklilerinden biri olan Ebru Ceylan bir taraftan öyküler yazmaya, fotoğraf çekmeye ve video art işleri üretmeye devam ediyor.

77. Cannes Film Festivali 14 - 25 Mayıs tarihleri arasında düzenlenecek.