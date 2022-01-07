Hazal Kaya ikinci kez koronavirüse yakalandı: 'Evdeki herkes pozitif, Ali hariç'
Ünlü oyuncu Hazal Kaya ikinci kez koronavirüse yakalandığını açıkladı. Sosyal medya hesabı Instagram üzerinden paylaşım yapan Kaya, oğlu Fikret Ali Atay hariç evdeki herkesin Covid-19 testinin pozitif çıktığını söyledi.
Yapımcılığını Med Yapım, CJ ENM ve Ay Yapım’ın üstlendiği, Aslı T. Kızmaz’ın kitabından uyarlanan “Benden Ne Olur?” filminin başrol oyuncusu Hazal Kaya, sosyal medya üzerinden ikinci kez koronavirüse yakalandığını açıkladı. Instagram hikayeler bölümünden art arda paylaşımlar yapan ünlü oyuncu, oğlu Fikret Ali Atay hariç evdeki herkesin PCR testinin pozitif çıktığını aktardı.
Kaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda söyle konuştu:
"Bugün itibarıyla pozitifim. Evdeki herkes pozitif. Ali hariç. Çok şükür bir tek o negatif. Umarım şimdilik değildir. Durum bu. Geçmiş olsun hepimize. 'Neden gülerek anlatıyorsun?' diyeceksiniz, çünkü sinirim bozuldu."
Kaya, kısa süre önce, filmde konuk oyuncu olan yakın dostu Selin Şekerci’nin PCR testinin pozitif çıktığını öğrenmişti. Daha önce Pera Palas dizisinin setinde koronavirüsü atlatan Kaya, temaslı olduğu için panik yaşamıştı.
Hazal Kaya’nın geçen gün evinden yaptığı bir paylaşımda maske takması dikkat çekmişti. Takipçilerinin "neden evinde maske takıyorsun?" sorusuna Kaya, "Temaslıyım o yüzden evde maske takıyorum" cevabını vermişti.
"AİLECEK NEGATİFİZ" DEMİŞTİ
Sosyal medya hesabından yeni bir paylaşımda bulunan Kaya, “Ailecek negatifiz. Yeni yıl başladığı gibi bitmez değil mi?” ifadelerini kullanmıştı.
Ancak ünlü oyuncu, son olarak PCR testinin pozitif çıktığını duyurdu.
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