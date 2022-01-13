Oyuncu Sarp Apak koronavirüse yakalandı
Oyuncu Sarp Apak koronavirüs testinin pozitif olduğunu ve 'Kaderimin Oyunu' dizisinin bu hafta yeni bölüm yayınlamayacağını duyurdu. Tüm karantina sürecinde olan ya da sağlık sorunu yaşayan herkese de geçmiş olsun dileklerini ileten Apak, alınan bütün önlemlere rağmen pozitif çıktığını belirterek "Lütfen dikkatli olun" dedi.
‘Kaderimin Oyunu’ isimli dizide ‘Mahir’ karakterini canlandıran 40 yaşındaki oyuncu Sarp Apak, koronavirüse yakalandı. Kişisel sosyal medya hesabından bir video paylaşan Apak, kendisi ve dizi ekibi adına herkesten özür dilediğini söyledi.
Apak Instagram üzerinden paylaştığı videoda aldığı bütün önlemlere rağmen pozitif olduğunu söylerken “Maalesef şu son dalgada ben de Covid oldum, pozitifim. Karantina sürecindeyim. Tüm karantina sürecinde olan ya da sağlık sorunu yaşayan herkese de geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Aldığımız bütün önlemlere rağmen maalesef bulaştı. Çok kolay ve hızlı bulaşıyor. Lütfen dikkatli olun" ifadelerini kullandı.
Oyuncu, başrollerinde Öykü Karayel ve Akın Akınözü'nün bulunduğu ‘Kaderimin Oyunu’ dizisinin bu hafta yayınlamayacağını ise “Bu hafta yayınımız olmayacak. Kendi adıma ve ekibimin adına sizlerden özür diliyorum. Gelecek hafta görüşmek üzere” sözleriyle duyurdu.
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