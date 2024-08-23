Cansu Dere'yi utandıran soru: Bir erkekte aradığı kriterler nedir?

Uzun süredir yalnız olan oyuncu Cansu Dere erkekte zekaya önem verdiğini dile getirdi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 23.08.2024 - 17:36
Cansu Dere'yi utandıran soru: Bir erkekte aradığı kriterler nedir?
Abone Ol google-news

Ünlü oyuncu Cansu Dere, geçtiğimiz gün Levent’te bir AVM'den çıkarken muhabirlerin sorularını yanıtladı.

Muhabirlerin "Sizi yalnız görmek bizi üzüyor" demesi üzerine Dere, "Çok manasız bir şeyin içinde olmam sizleri daha çok üzebilirdi. Böylesi daha doğru olabilir. İnsanın kendi mutlu olması başka bir şey! Tabii ki de yol arkadaşı olursa ne güzel, ama hiçbir şeye mecburiyeti yoktur insanın" şeklinde konuştu.

43 yaşındaki oyuncuya yöneltilen "Sizi etkilemenin bir yolu var mı?" sorusuna ise "Bilmiyorum, ama zekâ hepimiz için önemlidir. Kaç yaşındayız, böyle sorulunca insan utanıyor" cevabını verdi.


Cansu Dere haberleri

İlgili Haberler

Ünlü oyuncu Cansu Dere'nin evinde yangın çıktı

Ünlü oyuncu Cansu Dere'nin evinde yangın çıktı
Disney Plus’tan 'Cansu Dere' hamlesi

Disney Plus’tan 'Cansu Dere' hamlesi
Serdar Ortaç'tan yıllar sonra gelen itiraf: 'Cansu Dere'ye aşıktım, onun için şarkı bile yazdım'

Serdar Ortaç'tan yıllar sonra gelen itiraf: 'Cansu Dere'ye aşıktım, onun için şarkı bile yazdım'
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler