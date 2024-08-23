Cansu Dere'yi utandıran soru: Bir erkekte aradığı kriterler nedir?

Yayınlanma: 23.08.2024 - 17:36

Güncelleme: 23.08.2024 - 17:36

Ünlü oyuncu Cansu Dere, geçtiğimiz gün Levent’te bir AVM'den çıkarken muhabirlerin sorularını yanıtladı.

Muhabirlerin "Sizi yalnız görmek bizi üzüyor" demesi üzerine Dere, "Çok manasız bir şeyin içinde olmam sizleri daha çok üzebilirdi. Böylesi daha doğru olabilir. İnsanın kendi mutlu olması başka bir şey! Tabii ki de yol arkadaşı olursa ne güzel, ama hiçbir şeye mecburiyeti yoktur insanın" şeklinde konuştu.

43 yaşındaki oyuncuya yöneltilen "Sizi etkilemenin bir yolu var mı?" sorusuna ise "Bilmiyorum, ama zekâ hepimiz için önemlidir. Kaç yaşındayız, böyle sorulunca insan utanıyor" cevabını verdi.