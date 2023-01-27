Ünlü oyuncu Cansu Dere'nin evinde yangın çıktı
Ünlü oyuncu Cansu Dere'nin İstanbul'da bulunan evinde yangın çıktı. Dere'nin menajeri konuya ilişkin açıklama yaptı.
'Ezel', 'Sıla, 'Anne', 'Sadakatsiz' gibi televizyon dizileriyle akıllara kazınan ünlü oyuncu Cansu Dere'nin İstanbul'da bulunan evinde yangın çıktı. Ünlü oyuncunun kedilerinin yanan mumları devirmesinden kaynaklı olduğu ileri sürüldü. Dere'nin kedilerinin de dumandan etkilendiği iddia edildi.
Habertürk'te yer alan habere göre Dere'nin menajeri konuya ilişkin açıklamalarda bulundu.
'HERŞEY YOLUNDA'
Yapılan açıklamada, "Mumdan dolayı olmadı. Sadece bir elektrik kablosundan kaynaklı kıvılcım çıktı. Her şey yolunda. Öyle abartıldığı gibi bir şey yok" ifadeleri kullanıldı.
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