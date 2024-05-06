Cansu Taşkın'ın kardeşinden 'Yılmaz Erdoğan' açıklaması
Cansu Taşkın'ın kardeşi "Artık bu durumun konuşulmasını istemiyoruz. Konunun kapanmasını istiyoruz. O yüzden bu konu hakkında bir şey söylemeyeceğiz" dedi.
Son dönemde İnci Taneleri dizisiyle gündeme gelen Yılmaz Erdoğan'ın model Cansu Taşkın'la ilişki yaşadığı ortaya çıktı. Uzun süreli birlikteliklerini yalanlayan Erdoğan, ilişkinin geçen yıl yaşandığını ve bittiğini söyledi.
Cansu Taşkın'ın kardeşi ise ikilinin fotoğraflarını paylaştı.Cansu Taşkın, Yılmaz Erdoğan'la ilgili konuştu.
Taşkın haberlere ve video ile ilgili sorulara cevap vermezken kardeşi "Artık bu durumun konuşulmasını istemiyoruz. Konunun kapanmasını istiyoruz. O yüzden bu konu hakkında bir şey söylemeyeceğiz" dedi.
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