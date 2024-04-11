Yımaz Erdoğan'la birlikte olduğunu açıklayan Cansu Taşkın: 'Biz kötü bir şey yapmadık'

Sosyal medya fenomeni Cansu Taşkın, Yılmaz Erdoğan'la ilişkileri olduğunu açıkladı. Taşkın, "Benim için çok değerli bir insan" dedi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 11.04.2024 - 13:34
Yımaz Erdoğan'la birlikte olduğunu açıklayan Cansu Taşkın: 'Biz kötü bir şey yapmadık'
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Uzun zaman sonra ekranlara döndüğü İnci Taneleri dizisiyle bir süredir gündemde olan Yılmaz Erdoğan'ın, 2 yıldır Cansu Taşkın ile birlikte olduğu iddiaları gündeme geldi ama iki taraf da konuya dair açıklamada bulunmadı. 

Geçtiğimiz günlerde yayınlanan bir fotoğrafın ardından Pınar Kerimoğlu'na konuk olan Cansu Taşkın sunucunun "Bu olaylar gerçek mi bir aşk var mı aranızda?" sorusuna yanıt verdi.

'HABERLER DOĞRU...'

Taşkın, "Gerçek... Haberler doğru. Hiçbir zaman özel hayatımı konuşmadım konuşmamaya da devam. Bunu sosyal medyada ön planda tutmadım. Evet doğru hani haberler, sorduğun için söyleyeyim. Yani sonuç olarak biz kötü bir şey yapmadık, arkadaşlar bu çok normal değil mi?" dedi.

Taşkın, özel hayatına dair sorular devam edince "Çok girmek istemiyorum o konulara, benim için çok değerli bir insan" ifadelerini kullandı. 


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