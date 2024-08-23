Cardi B'den cilt beyazlattığı suçlamasına yanıt: 'Hamilelikten!'

Yayınlanma: 23.08.2024 - 13:47

Güncelleme: 23.08.2024 - 13:47

Üçüncü çocuğuna hamile olan 31 yaşındaki ABD'li rap şarkıcısı Cardi B, cildini beyazlattığını ima eden sosyal medya eleştirilerine sert tepki gösterdi. X platformunda paylaştığı bir fotoğraf nedeniyle tenini daha açık renkli göstermekle suçlanan Cardi B, bu iddialara yanıt verdi.

Cardi B, cildini daha beyaz göstermek için herhangi bir çaba harcamadığını vurgularken, "Hamileyken cilt beyazlatmak mı? Neden bu kadar aptal olmak zorundasınız?" ifadelerini kullandı. Hamilelik sürecinde olduğundan daha solgun göründüğünü belirten Cardi B, bunun hamilelikten kaynaklandığını söyledi.

Ünlü rapçi, "Hamileyim ve biraz kansızım. Bu bebek vücudumdaki tüm enerjiyi solgunlaşana kadar emiyor. Gözlerim çökmüş, damarlar yeşil, güneş altında bronzlaşamıyorum çünkü çok hızlı ısınıyorum ve başım dönüyor" açıklamasında bulundu.

Cardi B, ayrıldığı eşi Offset'ten üçüncü çocuğuna hamile olduğunu bu ayın başlarında duyurmuştu.