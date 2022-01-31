Hande Doğandemir: 'Cardi B kafayı bana taktı'

31 Ocak 2022 Pazartesi, 13:02

Ünlü oyuncu Hande Doğandemir, ‘Dayı Şov’ programına konuk oldu ve kariyerinde yer aldığı projeler hakkında konuştu. “Cardi B bana kafayı taktı” diyen Doğandemir, ABD’li rap yıldızının kendisini Twitter’da nasıl sıkıştırdığını anlattı.

“HAYIRDIR CARDİCİĞİM”

36 yaşındaki oyuncu yaşadıklarını “Cardi B, ‘Muhteşem Yüzyıl’ hastası çıktı. Kösem Sultan’ı ortadan kaldıran Turhan Sultan’ı oynadım ben orada. Küfür kıyamet linç kampanyası başlattı bana Twitter’da. ‘Allah belanı versin’ falan demiş. Ben de ‘Hayırdır Cardiciğim, ne oluyor’ diye cevap verdim” sözleriyle anlattı.

“O FİLMDEN HİÇ PARA KAZANMADIM!”

Dizilerde olduğu kadar tiyatro oyunları ve bağımsız filmlerde de yer alan Hande Doğandemir, “'Nuh Tepesi’ kendimi sanata ve bağımsız filmlere verdiğim ilk açılış filmi oldu. Hiç para kazanmadığım, üzerine para verdiğim bir şeyler yaptım” ifadelerini kullandı.

“BİR İNSAN HAYATINDA BAŞKA NE İSTER?”

Doğandemir, filmle kazandıkları ödülü almaya New York’a gittikleri zamanı, “Haluk Bilginer, Ali Atay ve Arın Kuşaksızoğlu, bir hafta New York’ta muhteşem vakit geçirdik. Üzerine bir de ödül alıp, geldik. Bir insan hayatında başka ne ister?” sözleriyle anlattı.

Ünlü oyuncu, ayrıca yazın bir tane bağımsız filminin izleyiciyle buluşacağını ve ‘Daha İyi Bir Yarın’ isimli sinema filminin yakında beyazperdede olacağını belirtti.

NE OLMUŞTU?

2020 yılında, dünyaca ünlü rapçi Cardi B'nin, kızıyla beraber Instagram hesabından video çekerken televizyonunda Muhteşem Yüzyıl dizisini izlediği görülmüştü.



Daha sonra Instagram hesabından takipçileriyle soru-cevap yapan şarkıcı, Türk hayranlarının sorularını yanıtlamıştı.

'Muhteşem Yüzyıl' üzerine de konuşan Cardi B, her gün ortalama 5 bölüm izlediğini ama dizinin kendisini hayal kırıklığına uğrattığını söylemişti. Ünlü rapçi, Meryem Uzerli ve Vahide Gördüm’ün hayat verdiği Hürrem karakteri için, “Sorunum şu ki, neden Hürrem karakterini bu denli değiştirdiler. Birbirlerine benzemiyorlar bile. O kadar sert bir değişiklik yaptılar ki… En azından benzeyen birini bulabilirlerdi" demişti.

Diziyi izlerken Hürrem'in hareketlerinden etkilendiğini söyleyen Cardi B, “O bana büyük ilham oluyor ve motive ediyor. Tıpkı ona yaptıkları gibi bütün dünya karşımda dururken başım dik yükselmeye devam ediyorum. Hürrem bana özgüven aşıladı" diye konuşmuştu.