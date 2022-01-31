Hande Doğandemir: 'Cardi B kafayı bana taktı'
ABD'li rap yıldızı Cardi B'nin, bir dönem izlenme rekorları kıran 'Muhteşem Yüzyıl'ın hayranı olduğu biliniyor. Son olarak konuya ilişkin katıldığı programda açıklamalarda bulunan ve dizide Kösem Sultan'ı ortadan kaldıran Turhan Sultan'ı oynayan Hande Doğandemir, Cardi B için "Bana küfür kıyamet linç kampanyası başlattı" dedi.
Ünlü oyuncu Hande Doğandemir, ‘Dayı Şov’ programına konuk
oldu ve kariyerinde yer aldığı projeler hakkında konuştu. “Cardi B bana kafayı
taktı” diyen Doğandemir, ABD’li rap yıldızının kendisini Twitter’da nasıl
sıkıştırdığını anlattı.
“HAYIRDIR CARDİCİĞİM”
36 yaşındaki oyuncu yaşadıklarını “Cardi B, ‘Muhteşem
Yüzyıl’ hastası çıktı. Kösem Sultan’ı ortadan kaldıran Turhan Sultan’ı oynadım
ben orada. Küfür kıyamet linç kampanyası başlattı bana Twitter’da. ‘Allah
belanı versin’ falan demiş. Ben de ‘Hayırdır Cardiciğim, ne oluyor’ diye cevap
verdim” sözleriyle anlattı.
“O FİLMDEN HİÇ PARA KAZANMADIM!”
Dizilerde olduğu kadar tiyatro oyunları ve bağımsız
filmlerde de yer alan Hande Doğandemir, “'Nuh Tepesi’ kendimi sanata ve bağımsız
filmlere verdiğim ilk açılış filmi oldu. Hiç para kazanmadığım, üzerine para
verdiğim bir şeyler yaptım” ifadelerini kullandı.
“BİR İNSAN HAYATINDA BAŞKA NE İSTER?”
Doğandemir, filmle kazandıkları ödülü almaya New York’a
gittikleri zamanı, “Haluk Bilginer, Ali Atay ve Arın Kuşaksızoğlu, bir hafta
New York’ta muhteşem vakit geçirdik. Üzerine bir de ödül alıp, geldik. Bir
insan hayatında başka ne ister?” sözleriyle anlattı.
Ünlü oyuncu, ayrıca yazın bir tane bağımsız filminin izleyiciyle buluşacağını ve ‘Daha İyi Bir Yarın’ isimli sinema filminin yakında beyazperdede olacağını belirtti.
NE OLMUŞTU?
2020 yılında, dünyaca ünlü rapçi Cardi B'nin, kızıyla beraber Instagram hesabından video çekerken televizyonunda Muhteşem Yüzyıl dizisini izlediği görülmüştü.
Daha sonra Instagram hesabından takipçileriyle soru-cevap
yapan şarkıcı, Türk hayranlarının sorularını yanıtlamıştı.
'Muhteşem Yüzyıl' üzerine de konuşan Cardi B, her gün
ortalama 5 bölüm izlediğini ama dizinin kendisini hayal kırıklığına uğrattığını
söylemişti. Ünlü rapçi, Meryem Uzerli ve Vahide Gördüm’ün hayat verdiği Hürrem
karakteri için, “Sorunum şu ki, neden Hürrem karakterini bu denli
değiştirdiler. Birbirlerine benzemiyorlar bile. O kadar sert bir değişiklik
yaptılar ki… En azından benzeyen birini bulabilirlerdi" demişti.
Diziyi izlerken Hürrem'in hareketlerinden etkilendiğini söyleyen Cardi B, “O bana büyük ilham oluyor ve motive ediyor. Tıpkı ona yaptıkları gibi bütün dünya karşımda dururken başım dik yükselmeye devam ediyorum. Hürrem bana özgüven aşıladı" diye konuşmuştu.
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