Cardi B’nin fırlattığı mikrofon 100 bin dolara satıldı

Cardi B’nin hayranına attığı mikrofon, açık arttırma ile yaklaşık 100 bin dolara satıldı.

DHA
Yayınlanma: 09.08.2023 - 12:00
Cardi B’nin fırlattığı mikrofon 100 bin dolara satıldı
Abone Ol google-news

ABD’li rap şarkıcısı Cardi B’nin geçen ayki konserinde bir hayranına fırlattığı mikrofon, konserin bulunduğu mekana ses prodüksiyonu sağlayan şirketin sahibi tarafından eBay’de açık arttırmayla satışa çıkartıldı.

Mikrofon dün, 99 bin 900 dolara alıcı buldu. Açıklamada müzayedeye 122 kişinin katıldığı ve satıştan elde edilen gelirin bağış yapılacağı belirtildi.

Cardi B, 29 Temmuz’da Las Vegas kentinde verdiği konser sırasında kendine içecek fırlatan hayranına sinirlenerek elindeki mikrofonu fırlatmış ve olay bir telefonun kamerasına yansıyarak sosyal medyada popüler olmuştu.


cardi b mikrofon açık arttırma

İlgili Haberler

Ünlü şarkıcı Card B, seyircisine mikrofon fırlattı

Ünlü şarkıcı Card B, seyircisine mikrofon fırlattı
Canlı açık arttırmayla alışveriş yapmak sahte ürün mağduriyetine yol açabiliyor

Canlı açık arttırmayla alışveriş yapmak sahte ürün mağduriyetine yol açabiliyor
Kutusu hiç açılmamış iPhone, açık arttırmada rekor fiyata alıcı buldu

Kutusu hiç açılmamış iPhone, açık arttırmada rekor fiyata alıcı buldu

En Çok Okunan Haberler