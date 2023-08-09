Cardi B’nin fırlattığı mikrofon 100 bin dolara satıldı
Cardi B’nin hayranına attığı mikrofon, açık arttırma ile yaklaşık 100 bin dolara satıldı.
ABD’li rap şarkıcısı Cardi B’nin geçen ayki konserinde bir hayranına fırlattığı mikrofon, konserin bulunduğu mekana ses prodüksiyonu sağlayan şirketin sahibi tarafından eBay’de açık arttırmayla satışa çıkartıldı.
Mikrofon dün, 99 bin 900 dolara alıcı buldu. Açıklamada müzayedeye 122 kişinin katıldığı ve satıştan elde edilen gelirin bağış yapılacağı belirtildi.
Cardi B, 29 Temmuz’da Las Vegas kentinde verdiği konser sırasında kendine içecek fırlatan hayranına sinirlenerek elindeki mikrofonu fırlatmış ve olay bir telefonun kamerasına yansıyarak sosyal medyada popüler olmuştu.
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