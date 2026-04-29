Cumhuriyet Gazetesi Logo
Çarpıcı araştırma: Arkadaşınız boşanırsa siz de risk altında olabilirsiniz

29.04.2026 11:42:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
ABD’de yapılan uzun soluklu bir araştırma, yakın çevrede yaşanan boşanmaların bireylerin kendi evlilik kararlarını etkileyebileceğini ortaya koydu. Bulgulara göre, yakın arkadaşın boşanması riski yüzde 75’e kadar artırabiliyor.

Evlilik ve boşanma kararlarının yalnızca çiftler arasındaki dinamiklerle sınırlı olmadığına dair dikkat çeken bir araştırma yayımlandı. Sosyal ağlar üzerine yapılan çalışma, bireylerin ilişki kararlarında çevresel etkilerin düşündüğümüzden daha güçlü olabileceğini gösteriyor.

ARAŞTIRMA NE DİYOR?

2013’te Social Forces’ta yayımlanan araştırmaya göre, yakın bir arkadaşın boşanması, bireyin kendi evliliğini sonlandırma ihtimalini ciddi ölçüde artırabiliyor.

Araştırmada, özellikle yakın arkadaş çevresinde yaşanan boşanmaların etkisinin daha belirgin olduğu, bu etkinin yalnızca doğrudan arkadaşlarla sınırlı kalmayıp daha geniş sosyal çevreye de yayılabildiği vurgulanıyor.

YÜZDE 75’E VARAN ARTIŞ

Çalışmanın en çarpıcı bulgularından biri ise oranlar. Araştırmaya göre, yakın arkadaşları boşanan kişilerin kendi evliliklerini bitirme olasılığı yaklaşık yüzde 75’e kadar artabiliyor.

Bu durum, sosyal ilişkilerin bireysel kararlar üzerindeki etkisini bir kez daha gözler önüne seriyor.

SOSYAL ETKİ NASIL OLUŞUYOR?

Bilim insanları bu etkiyi, sosyal çevredeki davranış ve normların bireyleri etkilemesiyle açıklıyor.

Bir arkadaşın boşanması:

Evlilik kurumuna bakış açısını değiştirebiliyor

Kişilerin kendi ilişkilerini sorgulamasına neden olabiliyor

Sosyal destek mekanizmalarını harekete geçirebiliyor

Uzmanlara göre bu süreçte bireyler, kendi ilişkilerini daha eleştirel değerlendirme eğilimine girebiliyor.

İlgili Konular: #boşanma #evlilik #Yakın Arkadaşlar

İlgili Haberler

Araştırma: Boşanmaya götüren en yaygın sebepler belli oldu Forbes tarafından yayımlanan araştırma, boşanmaların arkasındaki en yaygın nedenleri gözler önüne serdi. Ankete göre evlilikleri en çok sarsan unsur kariyer anlaşmazlıkları oldu.
Bilim dünyasını sarsan araştırma: İnsan dilinin genetik kökeni Neandertallere uzanıyor olabilir Iowa Üniversitesi'nin yürüttüğü genetik çalışmalar, konuşma yeteneğinin modern insanlardan çok daha önce evrimleştiğini ve Neandertallerin de karmaşık bir iletişim becerisine sahip olabileceğini ortaya koydu.