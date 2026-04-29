Çarpıcı araştırma: Arkadaşınız boşanırsa siz de risk altında olabilirsiniz

Evlilik ve boşanma kararlarının yalnızca çiftler arasındaki dinamiklerle sınırlı olmadığına dair dikkat çeken bir araştırma yayımlandı. Sosyal ağlar üzerine yapılan çalışma, bireylerin ilişki kararlarında çevresel etkilerin düşündüğümüzden daha güçlü olabileceğini gösteriyor.

ARAŞTIRMA NE DİYOR?

2013’te Social Forces’ta yayımlanan araştırmaya göre, yakın bir arkadaşın boşanması, bireyin kendi evliliğini sonlandırma ihtimalini ciddi ölçüde artırabiliyor.

Araştırmada, özellikle yakın arkadaş çevresinde yaşanan boşanmaların etkisinin daha belirgin olduğu, bu etkinin yalnızca doğrudan arkadaşlarla sınırlı kalmayıp daha geniş sosyal çevreye de yayılabildiği vurgulanıyor.

YÜZDE 75’E VARAN ARTIŞ

Çalışmanın en çarpıcı bulgularından biri ise oranlar. Araştırmaya göre, yakın arkadaşları boşanan kişilerin kendi evliliklerini bitirme olasılığı yaklaşık yüzde 75’e kadar artabiliyor.

Bu durum, sosyal ilişkilerin bireysel kararlar üzerindeki etkisini bir kez daha gözler önüne seriyor.

SOSYAL ETKİ NASIL OLUŞUYOR?

Bilim insanları bu etkiyi, sosyal çevredeki davranış ve normların bireyleri etkilemesiyle açıklıyor.

Bir arkadaşın boşanması:

Evlilik kurumuna bakış açısını değiştirebiliyor

Kişilerin kendi ilişkilerini sorgulamasına neden olabiliyor

Sosyal destek mekanizmalarını harekete geçirebiliyor

Uzmanlara göre bu süreçte bireyler, kendi ilişkilerini daha eleştirel değerlendirme eğilimine girebiliyor.