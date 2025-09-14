Yaprak Dökümü dizisinde canlandırdığı Ferhunde karakteri ile akıllara kazınan Deniz Çakır, Star ekranlarında yayın hayatına başlayan Çarpıntı dizisinde Hülya Güneş karakterine hayat vermeye başladı. Deniz Çakır'ın yaşamı araştırılıyor. Peki, Çarpıntı dizisinin Hülya'sı Deniz Çakır kimdir? Deniz Çakır kaç yaşında, nereli? İşte ayrıntılar...

DENİZ ÇAKIR KİMDİR?

Deniz Çakır, 31 Aralık 1981 tarihinde Hüseyin ve Nurdan Çakır çiftinin çocuğu olarak Ankara'da doğdu.

Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı'nda eğitim gördü.

İlk televizyon deneyimini Kadın İsterse adlı dizide, Alev karakteriyle yaşadı. Dizinin sona ermesinin ardından yine Birol Güven'in senaristliğini yaptığı sitcom dizisi İki Arada Aşk adlı dizide başrolde yer aldı. İşte Benim (veya diğer adıyla Evet Benim) adlı dizide rol aldı. Avrupa Yakası adlı dizide bir bölümde konuk oyuncu olarak yer aldı.

Yaprak Dökümü adlı dizide canlandırdığı Ferhunde rolüyle adından söz ettirdi. Dizideki oyunculuğu ile kendisine 2010 yılında ilk kez takdim edilen İsmail Cem Televizyon Ödülleri'nde Dram Dalında En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu ödülünü kazandı.

DENİZ ÇAKIR EVLİ Mİ?

Deniz Çakır, Bilgehan Baykal ile 10 Eylül 2023 tarihinde evlendi. Bilgehan Baykal'ın ilk evliliğinden dünyaya gelen bir oğlu vardır. Bilgehan Baykal ile dünya evine giren oyuncu Deniz Çakır'ın çocuğu yoktur.

DENİZ ÇAKIR HANGİ DİZİLERDE OYNADI?

2004-2006 - Kadın İsterse - Alev

2005 - İki Arada Aşk - Gizem

2006 - Avrupa Yakası - Serap

2006 - Evet Benim / İşte Benim - "Barmaid" Funda

2006-2010 - Yaprak Dökümü - Ferhunde Güven

2011-2012 - İffet - İffet

2013 - Muhteşem Yüzyıl - Şah Sultan

2014 - Yasak - Calibe

2015-2018 - Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz - Meryem Çakırbeyli

2019 - Vurgun - Reyhan Vardar

2021 - Masumiyet - Bahar Yüksel

2025- - Çarpıntı - Hülya Güneş