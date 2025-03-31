Çatalca Müftüsü Ahmet Mehmetalioğlu kimdir?

Yayınlanma: 31.03.2025 - 21:45

Güncelleme: 31.03.2025 - 21:46

Müftü Ahmet Mehmetalioğlu, yaşamını yitiren Volka Konak için skandal ifadelerdebulundu. Volkan Konak'ın Diyanet'e seslenerek yaptığı eleştiriden bir cümlenin yer aldığı görsele paylaşımında yer veren Müftü Mehmetalioğlu, Konak için sosyal medya hesabından "Sahnede Gebermiş" yazmaktan çekinmedi.

AHMET MEHMETALİOĞLU KİMDİR?

Ahmet MEHMETALİOĞLU KİMDİR?

Sakarya’nın Akyazı ilçesinde 1964 yılında doğdu. Babası merhum İHSAN EFENDİ’nin İstanbul’a vaiz olarak tayini nedeniyle bir yaşında iken İstanbul’a yerleşti. Aile geleneği olarak yedi yaşında hafızlığa evde annesinin dirasetinde başladı ve dokuz yaşında bitirdi. Daha sonra Bayrampaşa Yeşil Camii Kuran Kursu ve İsmail Ağa Kuran Kursu’nun ilk resmi müderrisi olan babasında 10 yıl Arapça okudu.

Daha sonra örgün eğitime başlayarak sırasıyla ilk, orta ve imam hatip lisesini dışarıdan bitirdi. Bu arada bu eğitimi yaparken İsmail Ağa Kur’an Kursu’nda dini ilimler tahsil etti. Tahsilinin sonunda beş yıl aynı kuran kursunda arapça ve dini ilim eğitimi verdi. Birinci sınıfına Erzurum Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesinde başladığı yüksek öğrenimini Bursa Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesinde 1995 yılında bitirdi. Askerliğini ise 1994 yılında bedelli olarak Burdur’da yaptı.

Ahmet MEHMETALİOĞLU NEREDE GÖREV YAPTI?

Bursa İli İnegöl İlçesinde Kur’an Kursu Öğretmenliği.

Tekirdağ İli Çerkezköy İlçesinde Vaizlik.

Tunceli İli Mazgirt İlçesinde Müftülük.

Giresun İli Yağlıdere İlçesinde Müftülük.

İstanbul İli Şişli İlçesinde Vaizlik.

İstanbul İli Fatih İlçesinde Vaizlik.

Siirt İli Aydınlar İlçesinde Müftülük.

Almanya Münih Sehrinde Din Görevlisi. (Yurt Dışı Görevi)

Siirt Şirvan İlçesinde Müftülük.

Kırklareli İli Demirköy İlçesinde Müftülük.

Yalova İli Armutlu İlçesinde Müftülük.

Balıkesir İli Havran İlçesinde Müftülük.

Antalya İl Vaizliği

Ardahan İl Müftü Yardımcılığı

Tekirdağ İl Müftü Yardımcılığı

Kocaeli İl Müftü Yardımcılığı görevlerini başarı ile deruhte etti.

26.07.2023 tarihinde ise İstanbul İli Çatalca ilçesine Müftü olarak atandı.

İŞÇİLERE MÜDAHALE ETMİŞTİ

Çatalca Müftüsü Ahmet Mehmetalioğlu, kamoyunda daha önce de gündem olmuştu. Mehmetalioğlu, sendikaya üye oldukları için işten çıkarılan ve aylarca eylem yapan Polonez işçilerine, geçen yıl Çatalca Kaymakamlığı önünde “Böyle hak aranmaz" diyerek müdahale etmişti.