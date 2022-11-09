Çekiç ve Gül: Bir Behzat Ç. Hikayesi ne zaman başlıyor? Behzat Ç. kadrosunda hangi oyuncular var?

09 Kasım 2022 Çarşamba, 16:13

Başrolünde oyuncu Erdal Beşikçioğlu'nun yer aldığı "Behzat Ç." dizisi geri dönüyor. Yakında BluTv'de yayınlanacak olan "Çekiç ve Gül: Bir Behzat Ç. Hikayesi"nden ilk tanıtım yayınlanmıştı. Erdal Beşikçioğlu dizinin yayın tarihini açıkladı.

BEHZAT Ç NE ZAMAN BAŞLIYOR?



"Çekiç ve Gül: Bir Behzat Ç. Hikayesi 6 Aralık'ta başlayacak.



ÇEKİÇ VE GÜL: BİR BEHZAT Ç. HİKAYESİ OYUNCULARI KİMLERDİR?



BluTV’nin yeni orijinal içeriğinde; usta oyuncu Erdal Beşikçioğlu, Behzat Ç. karakteriyle bir kez daha kamera karşısına geçecek. Erdal Beşikçioğlu, İnanç Konukçu, Berkan Şal, Ege Aydan, Ayça Eren ve Güven Kıraç'ın yer aldığı güçlü oyuncu kadrosuna; Mehmet Ali Nuroğlu, Esra Ronabar, Burak Dakak, Evliya Aykan, Derin Beşikçioğlu ve Gökçe Eyüboğlu katıldı. ‘Çekiç ve Gül: Bir Behzat Ç. Hikayesi'nin yönetmenliğini Devrim Yalçın üstlenirken senaryo ise Ercan Uğur imzası taşıyor.

