Şahmeran ne zaman başlayacak, hangi kanalda olacak? Şahmeran dizisinin konusu nedir, oyuncuları kimlerdir?

05 Kasım 2022 Cumartesi, 12:38

Netflix'in Türk yapımı dizileri arasında yer alacak Şahmeran dizinin başrollerinde Serenay Sarıkaya ve Burak Deniz yer alıyor. Şahmeran dizisinini konusu ve yayım tarihi henüz açıklanmazklen dizinin ilk fragmanı Netflix etkinliğinde gösterildi.

ŞAHMERAN DİZİSİNİN OYUNCULARI KİM?

Yönetmenliğini Umur Turagay’ın üstlendiği dizinin kadrosunda ayrıca, Mert Ramazan Demir, Mustafa Uğurlu, Mahir Günşiray, Ebru Özkan, Mehmet Bilge Aslan ve Nilay Erdönmez de yer alıyor.

ŞAHMERAN DİZİSİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Şahmeran dizisinin çekimleri Adana, Tarsus ve Datça'da gerçekleşti.



