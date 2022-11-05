Şahmeran ne zaman başlayacak, hangi kanalda olacak? Şahmeran dizisinin konusu nedir, oyuncuları kimlerdir?
Çekimleri 2021 Eylül ayında başlayan Şahmeran dizi merakla bekleniyor. Peki, Şahmeran ne zaman başlayacak, hangi kanalda olacak? Şahmeran dizisinin konusu nedir, oyuncuları kimlerdir?
Netflix'in Türk yapımı dizileri arasında yer alacak Şahmeran dizinin başrollerinde Serenay Sarıkaya ve Burak Deniz yer alıyor. Şahmeran dizisinini konusu ve yayım tarihi henüz açıklanmazklen dizinin ilk fragmanı Netflix etkinliğinde gösterildi.
ŞAHMERAN DİZİSİNİN OYUNCULARI KİM?
Yönetmenliğini Umur Turagay’ın üstlendiği dizinin kadrosunda ayrıca, Mert Ramazan Demir, Mustafa Uğurlu, Mahir Günşiray, Ebru Özkan, Mehmet Bilge Aslan ve Nilay Erdönmez de yer alıyor.
ŞAHMERAN DİZİSİ NEREDE ÇEKİLDİ?
Şahmeran dizisinin çekimleri Adana, Tarsus ve Datça'da gerçekleşti.
Video Haberler
- Park alanından çıkarırken bebekle polis ilgilendi
- AKP'nin Hedef 2023 deyip yapamadığı 10 vaat
- Türkiye Yüzyılı mı, Çöküş Yüzyılı mı?
- Yok böyle sokak röportajı! Yurttaşlar birbirine girdi...
- Endemik çiçekler, camda şekil buldu
- Umudunun tükendiği an sıfır otomobil sahibi oldu
- 20. yıldönümünde Türkiye adeta dökülüyor
- Erdoğan hangi 3 isme karşı kaybedecek?
- TÜİK ve ENAG verileri ne söylüyor?
- Boğaziçi Film Festivali’nde neler yaşandı?
En Çok Okunan Haberler
-
- Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi yaşamını yitirdi
- Türk iş insanı Tahiti'de denize düşüp öldü
- AKP içerisinde 'HDP ziyareti' çatlağı
- 'Kaçmayı düşündüğünüz sokaktayım'
- Skandalın adresi bu kez valilik!
- Merakla beklenen Çin roketi Dünya'ya düştü
- 'Uzlaşma sağlanamaması halinde....'
- 'Bu kaypaklık değilse ne?'
- Ümit Özdağ'dan Kılıçdaroğlu'na ağır sözler
- Bu araca dikkat! Cezası 2 bin 815 TL