Celal Kadri Kınoğlu kimdir? Celal Kadri Kınoğlu hangi dizi ve filmlerde oynadı?

Yayınlanma: 30.09.2023 - 17:52

Güncelleme: 30.09.2023 - 17:52

Celal Kadri Kınoğlu, 1964 yılında İstanbul'da doğdu. Liseyi Gaziantep'te okudu. İTÜ Makine Mühendisliği Bölümünde başladığı yükseköğrenimini son sınıfta iken bıraktı; Zafer Diper'in yönlendirmesiyle, İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümüne girdi. Sınıf atlayarak üç yılda mezun oldu.

1984 yılında Başar Sabuncu'nun Zemberek adlı oyununda, Genç Oyuncular'ın sahnelediği, Anton Çehov'un Sevgili Doktor oyununda ve Müsahipzade Celal'in oyunlarından oluşturulmuş bir kolajda rol aldı. Konservatuvar yıllarında Kenter Tiyatrosu'nda profesyonel oyunculuğa başladı.

1990 yılında Devlet Tiyatrosu'na girdi. Üç yıl Diyarbakır Devlet Tiyatrosu, yedi yıl Bursa Devlet Tiyatrosu'nda görev yaptıktan sonra 2000 yılında İstanbul Devlet Tiyatrosu'nda göreve başladı. Aralık 2017-Şubat 2018 arasında İstanbul Devlet Tiyatrosu'nun müdürlüğünü yürüttü.

Caligula oyunu ile 5. Afife Tiyatro Ödülleri'nde Tiyatroda Yeni Kuşak Özel Ödülü'ne;Giydirici adlı oyundaki rolü ile 17. Direklerarası Seyirci Ödülleri'nde Erkek Oyuncu Performans Ödülü, Ekin Yazın Dostları Tiyatro Ödüllleri'nde ve 22. Sadri Alışık Tiyatro Ödülleri'nde Yılın En Başarılı Erkek Oyuncu Ödülü'ne[değer görüldü.

Tiyatroculuğun yanı sıra dizilerde de rol aldı. İlk kez 1988 yılında Uğurlugiller dizisinde rol aldı, 2001 yapımı Tatlı Hayat dizisinde İrfan, 2006 yapımı Acemi Cadı dizisindeki Müdür Dilaver ve Deli Ferit karakterlerini canlandırdı. 2011 yapımı İstanbul'un Altınları adlı komedi dizisinin ise yönetmenliğini üstlendi.

Maltepe Üniversitesinde öğrencilere oyuncu koçluğu yapan sanatçı; İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı ve Haliç Üniversitesi Konservatuvarı'nda öğretim görevlisi olarak dersler vermiştir.

Tiyatronun yanı sıra müzik ve edebiyat alanında çalışmaları vardır. Sanatçı, bir caz grubunda tenor saksafon çalarak sahne alır. Tiyatro oyunları ve bir roman kaleme aldı. Hayatını altmış metrekarelik salonunda, kitaplar arasında geçirmiş yalnız bir adamı konu edinen "Armağan" adlı romanı 2022'de yayımlandı.

CELAL KADRİ KINOĞLU HANGİ DİZİ VE FİLMLERDE OYNADI?



Seneye Bugün: Bernard Slade - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 2021

Giydirici: Ronald Harwood - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 2017

Çöl Fırtınaları: Thorvald Steen - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 2014

Büyük İkramiye: Jean Marie Chevret - Tiyatrokare - 2010

İmparatorluk Kuranlar: Boris Vian - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 2010

Amadeus: Peter Shaffer - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 2006

Kır: Martin Crimp - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 2003

Benerci Kendini Niçin Öldürdü?: Nâzım Hikmet - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 2001

Ben Ruhi Bey Nasılım: Edip Cansever - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 2001

Caligula: Albert Camus - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 2000

Külhanbeyi Operası: Ülkü Ayvaz - Bursa Devlet Tiyatrosu - 2000

Bir Halk Düşmanı : Henrik İbsen - Bursa Devlet Tiyatrosu - 1998

Gözlerimi Kaparım, Vazifemi Yaparım: Haldun Taner - Bursa Devlet Tiyatrosu - 1997

Meraklısı İçin Öyle Bir Hikaye : Savaş Dinçel - Bursa Devlet Tiyatrosu - 1997

Vuslat Mevlana: İsmet Hürmüzlü - Bursa Devlet Tiyatrosu - 1996

Salıncakta İki Kişi: William Gibson - Bursa Devlet Tiyatrosu - 1996

Vişne Bahçesi: Anton Çehov - Bursa Devlet Tiyatrosu - 1995

Cadı Kazanı: Arthur Miller - Bursa Devlet Tiyatrosu - 1994

Bir Garip Orhan Veli: Murathan Mungan - Bursa Devlet Tiyatrosu - 1994

Hüzün Mahallesi Otobüsü: Murat Karasu - Bursa Devlet Tiyatrosu - 1993

Sevgili Doktor: Neil Simon - Diyarbakır Devlet Tiyatrosu - 1992

Cengiz Han'ın Bisikleti: Refik Erduran - Diyarbakır Devlet Tiyatrosu - 1992

Rumuz Goncagül: Oktay Arayıcı - Diyarbakır Devlet Tiyatrosu - 1991

Dans Eden Eşşek: Eric Vos - Diyarbakır Devlet Tiyatrosu - 1991

Kurban: Güngör Dilmen - Diyarbakır Devlet Tiyatrosu - 1990

Yunus Emre : Recep Biginer - Diyarbakır Devlet Tiyatrosu - 1990

Küçük Mutluluklar : John Patrick - Kent Oyuncuları - 1988

Yarın Cumartesi: Güner Sümer - Kent Oyuncuları - 1987

Kral Oedipus : Sofokles - İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı - 1986

Çok Uzak Fazla Yakın : Adalet Ağaoğlu - Kenter Tiyatrosu - 1994

Resimli Osmanlı Tarihi : Turgut Özakman - Bursa Devlet Tiyatrosu - 1993

Kuralla Kural Dışı : Bertolt Brecht - Genç Oyuncular - 1985

Dersadette İki Dünya : Coşkun Irmak - Diyarbakır Devlet Tiyatrosu - 1990

Şafak Yıldızları : Alexander Galin - Kent Oyuncuları - 1989

Çulsuzlar : Ruzzante - İstanbul Şehir Tiyatroları - 1986

Kasabamız : Thornton Wilder - İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı - 1986

Cüce Dev : Zafer Diper - Bizim Tiyatro - 1985

Kurban : Güngör Dilmen - Diyarbakır Devlet Tiyatrosu - 1990

Zemberek : Başar Sabuncu - 1984

Taşlar ve Kahramanlar (Kolaj) - William Shakespeare - Bursa Devlet Tiyatrosu - 1995

Kapıların Dışında : Wolfgang Borchert - Genç Oyuncular - 1985











