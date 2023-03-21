Celal Şengör'le yayına katılan Emrah Safa Gürkan'ın sözleri gündem oldu: 'Diplomasız da her şey olabiliyorsunuz ama...'

Yayınlanma: 21 Mart 2023 - 10:37

Güncelleme: 21 Mart 2023 - 11:11

Habertürk'te Fatih Altaylı'nın sunduğu "Teke Tek Bilim" programında üniversite konusu konuşulduğu sırada tarihçi Emrah Safa Gürkan'ın sözleri gündem oldu.

Gürkan yayında, "Beş yüz kitabı olan, bin kitabı olan üniversite var" dedi. O anlarda Celal Şengör, "Ben hep ne diyorum, Türkiye'de hiç üniversite yok" yorumunda bulundu.

Şengör'ün sözlerine yanıt veren Gürkan ise, "Doğru da hocam pratik sonuçları var ama. Adam o diplomayla her şey olabiliyor, gerçi diplomasız da her şey olabiliyorsunuz ama" ifadelerini kullandı.