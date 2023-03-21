Celal Şengör'le yayına katılan Emrah Safa Gürkan'ın sözleri gündem oldu: 'Diplomasız da her şey olabiliyorsunuz ama...'
Fatih Altaylı'nın Habertürk ekranlarında sunduğu Teke Tek Bilim programının konukları tarihçi Emrah Safa Gürkan, evrimsel biyolog ve evrim ağacı kurucusu Çağrı Mert Bakırcı ve Celal Şengör oldu. Gürkan'ın "Doğru da hocam pratik sonuçları var ama. Adam o diplomayla her şey olabiliyor, gerçi diplomasız da her şey olabiliyorsunuz ama" sözleri gündem oldu.
Habertürk'te Fatih Altaylı'nın sunduğu "Teke Tek Bilim" programında üniversite konusu konuşulduğu sırada tarihçi Emrah Safa Gürkan'ın sözleri gündem oldu.
Gürkan yayında, "Beş yüz kitabı olan, bin kitabı olan üniversite var" dedi. O anlarda Celal Şengör, "Ben hep ne diyorum, Türkiye'de hiç üniversite yok" yorumunda bulundu.
Şengör'ün sözlerine yanıt veren Gürkan ise, "Doğru da hocam pratik sonuçları var ama. Adam o diplomayla her şey olabiliyor, gerçi diplomasız da her şey olabiliyorsunuz ama" ifadelerini kullandı.
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