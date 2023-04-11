Çelik tencereleri parlatan teknik. Kararma sorununu önlüyor.

Yayınlanma: 11.04.2023 - 23:12

Güncelleme: 11.04.2023 - 23:12

Günlük yaşamda en çok kullanılan mutfak eşyaları çelik tencere ve tavalardır. Çelik ürünler her ne kadar kaliteli olsa da kullandıkça matlaşarak kararmaya başlamaktadır. Hoş olmayan bu görüntüyü engellemek için pek çok kişi farklı yollar araştırmaktadır. Siz de mutfaktaki çelik eşyalarınızın ayna gibi parlamasını istiyorsanız sizler için hazırladığımız bu içerikteki yöntemleri deneyebilirsiniz.

Bilindiği üzere birçok hazır temizlik ürünüyle çelik eşyaları parlatmak mümkün olmaktadır. Ancak bu kimyasal malzemeler insan sağlığı ve ürün kalitesi için son derece tehlikeli olabilmektedir. Bunun için doğal yöntemlerle kararan çelikleri parlatmak isteyen kadınlar alternatif çözümler bulmaya çalışmaktadır. Sakın merak etmeyin! Şimdi paylaşacağımız bu yöntem tencere ve tavalarınızı ışıl ışıl partatacak.

Görsel: Youtube

SİRKEYLE DOĞAL TEMİZLİK

Bir su bardağı sirkeyi tencereye dökün.

Daha sonra kapağını iyice kapatarak bir gece bekletin.

Ertesi gün süngerin üzerine bulaşık deterjanı ekleyin.

Kararan tencere diplerini güzelce sünger ile temizleyin.

KARBONAT SAYESİNDE ETKİLİ VE HIZLI ÇÖZÜM

Tencerenizin dibi yandıysa hemen ocaktan alın.

Daha sıcakken tahta kaşık yardımıyla dibine yapışan kalıntıları temizleyin.

Kalıntıları temizledikten sonra tencereyi soğuması için bırakın.

Soğuyan tencerenin tabanını kaplayacak şekilde karbonat koyun. Üzerine oda sıcaklığında su ilave edin.

Karbonat ve su miktarını tencerenin boyutlarına göre ayarlayın.

Tencereyi ocağa alın ve içerisindeki karışımı kaynatın.

Tencerenin dibinde bulunan yanık kalıntılar yumuşamaya başlayınca karbonatlı suyu boşaltın ve tencereyi soğumaya bırakın.

Tencere soğuduktan sonra bir sünger yardımıyla iyice temizleyin.

Aynı yöntemi tavanız için deneyebişirsiniz.

Derleme: Cumhuriyet.com.tr