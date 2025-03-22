Cem Adrian: Ülke daha çok sevgiyi hak ediyor

Yayınlanma: 22.03.2025 - 22:34

Güncelleme: 22.03.2025 - 22:35

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasının ardından yurt genelinde eylemler sürüyor.

Birçok sanatçı da İmamoğlu'na ve sokaklarda haklarını arayan gençlere desteğini gösteriyor.

"BİLDİĞİM YOL BU"

Şarkıcı Cem Adrian da X hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"Bunları sanatçı kimliğimle değil; bu topraklarda doğmuş, burada üretmiş, var olmuş, sanatıyla bu ülkenin her şehrini defalarca dolaşmış, bu topraklara aşık ve asla başka bir ülkede yaşamak istemeyen bir yurttaş, bir insan olarak yazıyorum.

Ben kırıp dökemem, bildiğim yol bu.

Bu güzel ülke ve bu güzel ülkenin insanları, huzursuzluğu, mutsuzluğu, endişe ve korkuyla yaşamayı hak etmiyor.

Herhangi bir yere ektiğiniz bir tohumun kök salacağı bu bereketli topraklar, yoksulluğu, yoksunluğu hak etmiyor…

Dünyanın birçok yerini görmüş biri olarak, bu konuda da benzeri olmayan, bu kadar vicdanlı insanlarla dolu bir ülke, daha çok şefkati ve sevgiyi hak ediyor.

Bu ölümlü dünyada herkes ama herkes, hakkı, hukuku ve adaleti hak ediyor.

Bize bahşedilen “hayat” denen bu mucize,

daha çok umudu hak ediyor.

Bu güzel ülkenin insanlarının elinden bunu alırsanız, geriye umudu kırılan, inanmaktan vazgeçen bir ülke kalır.

Bu bahar günü, pencerenizden gökyüzüne bakıp derin bir nefes alın…

Ve lütfen tekrar düşünün:

Hayat bunu mu hak ediyor?"