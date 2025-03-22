Mor ve Ötesi ile Duman'dan 'İmamoğlu' mesajı
Yurt genelinde "Ekrem İmamoğlu" protestoları devam ediyor. Son olarak, Mor ve Ötesi ile Duman gruplarından gözaltındaki İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu için paylaşımlar geldi.
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı ve CHP'nin cumhurbaşkanı adayı olması beklenen Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınması ile protestolar başladı.
İstanbul'da başlayan "İmamoğlu" eylemleri da yurt geneline yayıldı. Ünlü isimler bu süreçte İmamoğlu'na destek mesajları paylaştı.
MOR VE ÖTESİ'NDEN "SEÇİLMİŞ BELEDİYE BAŞKANI" VURGUSU
Son olarak Mor ve Ötesi ile Duman'dan dikkat çeken paylaşımlar geldi.
Mor ve Ötesi'nden yapılan X paylaşımında "Demokrasi, adalet ve özgürlüğe inanan herkes gibi biz de İstanbul'umuzun seçilmiş belediye başkanının hemen bu gece işinin başına dönmesini bekliyoruz" ifadelerine yer verildi.
Demokrasi, adalet ve özgürlüğe inanan herkes gibi biz de İstanbul'umuzun seçilmiş belediye başkanının hemen bu gece işinin başına dönmesini bekliyoruz çünkü ?? https://t.co/wPZyoSODtx— mor ve ötesi (@mvoofficial) March 22, 2025
DUMAN: KURTULUŞ YOK TEK BAŞINA!
Duman grubunun X hesabından yapılan paylaşımda da, "KURTULUŞ YOK TEK BAŞINA!" ifadelerine yer verildi.
KURTULUŞ YOK TEK BAŞINA!— DUMAN (@OfficialDuman) March 22, 2025
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