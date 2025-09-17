Cem Adrian, yeni şarkısını Ahmet Minguzzi'ye ithaf etti

Ünlü şarkıcı Cem Adrian, 'Hayat' isminde yeni bir şarkı çıkarıyor.

Şarkının 19 Eylül'de yayımda olacağını duyuran Cem Adrian, X hesabından bir video paylaştı.

Videoda yer alan şarkı kapağında Cem Adrian'ın gözünün altını siyaha boyadığı görüldü.

Adrian şarkıyı, 14 yaşında bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybeden Mattia Ahmet Minguzzi’ye ithaf etti.

Minguzzi'nin annesi Yasemin Minguzzi de şarkıyı Instagram hesabından paylaşarak, 19 Eylül cuma günü şarkının yayımda olacağını belirtti.

NE OLMUŞTU?

Ahmet Minguzzi, 24 Ocak'ta arkadaşlarıyla birlikte İstanbul'un Kadıköy ilçesinde kaykay malzemesi almak için gittiği bir pazarda bıçaklı saldırıya uğramıştı.

Saldırganlardan biri pazar tezgahından aldığı bir bıçakla Minguzzi'yi üç defa bıçakladı, diğer saldırgansa yerde yatan Minguzzi'yi tekmeledi.

Saldırının güvenlik kamerası kayıtları basın ve sosyal medyada yayınladı ve büyük tepkiye yol açtı.

Mattia Ahmet Minguzzi, 24 Ocak'ta ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldıktan sonra 9 Şubat'ta hayatını kaybetti. Minguzzi'nin cenazesi 10 Şubat'ta toprağa verildi.