Cem Adrian'dan konser açıklaması: 'Anlayışla karşılayın'

Yayınlanma: 04.04.2024 - 10:34

Güncelleme: 04.04.2024 - 10:34

Cem Adrian'dan hayranlarını korkutan haber geldi. Ünlü sanatçı, öksürük ve ses kısılması nedeniyle sağlık problemleri yaşadığını açıkladı.

Cem Adrian, "Öksürük ve bundan kaynaklı ses kısılması dolayısı ile biraz sorun yaşıyorum. Konser iptal etmek ya da ertelemek benim için her zaman en son aşamadır" dedi.

Sağlık problemlerine rağmen konserlerini yine de ertelemeyeceğini ifade eden Cem Adrian, "Biraz destek alarak bugün, yarın ve sonraki gün konserlerimizi gerçekleştireceğiz Lütfen beni idare edin. Büyük performans sergileyemezsem anlayışla karşılayın, elimden geleni yapacağım" dedi.