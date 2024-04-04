Cem Adrian'dan konser açıklaması: 'Anlayışla karşılayın'

Cem Adrian, öksürük ve ses kısılması nedeniyle sağlık sorunları yaşadığını ancak bu nedenle konserlerini iptal etmeyeceğini duyurdu. Adrian, "Büyük performans sergileyemezsem anlayışla karşılayın, elimden geleni yapacağım" şeklinde konuştu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 04.04.2024 - 10:34
Cem Adrian'dan konser açıklaması: 'Anlayışla karşılayın'
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Cem Adrian'dan hayranlarını korkutan haber geldi. Ünlü sanatçı, öksürük ve ses kısılması nedeniyle sağlık problemleri yaşadığını açıkladı.
Cem Adrian, "Öksürük ve bundan kaynaklı ses kısılması dolayısı ile biraz sorun yaşıyorum. Konser iptal etmek ya da ertelemek benim için her zaman en son aşamadır" dedi.

Sağlık problemlerine rağmen konserlerini yine de ertelemeyeceğini ifade eden Cem Adrian, "Biraz destek alarak bugün, yarın ve sonraki gün konserlerimizi gerçekleştireceğiz Lütfen beni idare edin. Büyük performans sergileyemezsem anlayışla karşılayın, elimden geleni yapacağım" dedi.


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