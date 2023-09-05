Cem Adrian'dan konserde hayranlarına sitem: 'Burası çiftleşebileceğiz bir yer değil'

Ünlü şarkıcı Cem Adrian, İzmir'deki konserinde izleyicilerin kendi aralarında konuşmalarından ve sahneye arkalarını dönmelerinden rahatsız oldu. Saygı duyulması gerektiğini söyleyen Adrian "Burası çiftleşebileceğiniz bir konser değil" diyerek tepki gösterdi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 05.09.2023 - 14:46
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Şarkıları ve kendine has yorumuyla geniş bir hayran kitlesine ulaşan başarılı sanatçı Cem Adrian, İzmir'de verdiği konserle hayranlarıyla bir araya geldi. Şarkılarını söylerken seyircilerin tavırlarından rahatsız olan Adrian, "Burası çiftleşebileceğiniz bir konser değil" diyerek sitem etti.

"ŞARKI SÖYLERKEN SAYGI DUYMAK ZORUNDASINIZ"

Konserinde peş peşe sevilen şarkılarını seslendiren Cem Adrian, seyircilerin tavırlarından rahatsız olunca sessiz kalamadı. 

Konserinde seyircinin arkasını dönerek yanındaki arkadaşıyla konuşmasından rahatsız olan Cem Adrian, "Beyefendi bir dönerseniz konuşalım. İçimden neler geçtiğini biliyorsunuz. Ben Ahmet Kaya söylerken kimse arkasını dönemez. Çok ayıp. Konser dinlemeyi bilmeyen hiç kimse lütfen konsere gelmesin. Burası çiftleşebileceğiniz bir konser değil. Muhabbet etmek isteyenler için dışarıda o kadar çok yer var ki... Ben bu şarkıyı söylerken saygı göstermek zorundasınız" dedi. 

Şarkıcının o sözleri hayranları tarafınla alkışla karşılandı.


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