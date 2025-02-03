Cem Adrian’dan Leyla dizisi setine sürpriz ziyaret!

Ünlü şarkıcı Cem Adrian, başrol oyuncusu Cemre Baysel ile buluştu. Baysel’in setteki paylaşımı konuk oyuncu iddialarını gündeme getirdi.

Cem Adrian’dan Leyla dizisi setine sürpriz ziyaret!
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 03.02.2025 - 17:37

NOW TV’nin çarşamba akşamları ekrana gelen dizisi Leyla, izleyiciyi ekran başına toplamaya devam ediyor.

Ödüllü yönetmen Hilal Saral’ın yönettiği ve Ay Yapım imzası taşıyan dizinin seti, hafta başında sürpriz bir konuğu ağırladı.

Başarılı şarkıcı Cem Adrian, dizinin setini ziyaret ederek başrol oyuncusu Cemre Baysel ile bir araya geldi.

Baysel, Adrian ile çekildiği fotoğrafı sosyal medya hesabında "Geldi benimkiiii" notuyla paylaşırken, Cem Adrian da bu paylaşıma pırlanta emojisiyle karşılık verdi.

Bu etkileşim, Adrian’ın dizide konuk oyuncu olarak yer alabileceği yönünde iddiaları gündeme getirdi.

Ancak ünlü şarkıcının sete yalnızca arkadaşlarını ziyaret etmek amacıyla gittiği öğrenildi.


Etiketler: #Cem Adrian #cemre baysel

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