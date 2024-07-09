Burcu Biricik ile Merve Dizdar, Cem Adrian'a yapılan şişeli saldırıya tepki gösterdi

Yayınlanma: 09.07.2024 - 10:03

Güncelleme: 09.07.2024 - 10:03

Geçtiğimiz gün düzenlenen Van Kültür Yolu Festivali'nde sahne alan Cem Adrian'a, kim tarafından atıldığı belli olmayan bir pet şişesi fırlatılmıştı.



"BİR İKİ DİKENDEN SEBEP BAHÇEYE KÜSÜLMEZ"

Bu olay üzerine ünlü şarkıcı sosyal medya hesabında; "Mahcubiyetle ilgili mesaj ve yorumlar okuyorum. Ben çok iyi ve güzel hissediyorum. Böyle bir şey hissetmenize gerçekten gerek yok. Bir gül bahçesinde gibiydim. Bir iki dikenden sebep bahçeye küsülmez... Ki ben dikeni de severim gülden ötürü... Muhteşemdiniz Van. Her şey için minnettarım" şeklinde bir açıklama yapmıştı.



Gerçekleşen bu olaylar akabininde, Burcu Biricik ve Merve Dizdar; bu çirkin saldırıya sesiz kalmadı.

Merve Dizdar, o görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşıp; "Ne kadar ayıp, ne kadar utanç... Bu nedir? Çok üzücü, gerçekten insan ne diyeceğini bilemiyor..." şeklinde not düştü.

Burcu Biricik ise tepkisini; "Şuraya ne yazacağımı bilemedim ama her gün utanılacak bir şey yapmaktan geri durmuyoruz. Hakikatten ne acayip yaratıklarız" şeklinde dile getirdi.

