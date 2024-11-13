Bingöl Valiliği'nden 'Cem Adrian' konseri açıklaması

Şarkıcı Cem Adrian’ın Bingöl'de vereceği konser bir gün önce iptal olmuştu. Sanatçının menajeri Volkan Bozacı'dan sonra Bingöl Valiliği'nden de konserle ilgili açıklama geldi.

Bingöl Valiliği'nden 'Cem Adrian' konseri açıklaması
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 13.11.2024 - 17:36

Cem Adrian'ın 13 Kasım Çarşamba günü Bingöl'de gerçekleştirilmesi planlanan konseri iptal olmuştu.

'OFİSİN TELEFONU SUSMUYOR'

Şarkıcının menajeri Volkan Bozacı, Bingöl Vali Yardımcısı Uğur Tutkan'ın kendileriyle iletişime geçtiğini belirterek, "Biletler bittiği için iki gündür ofisin telefonu susmuyor ve konseri yapamıyoruz. Sn. Uğur Tutkan arayıp konuya açıklık getirdi. Süreçte konserin belediye salonuna alınması konusunda hem Vali bey hem de kendisi bize yardımcı oldular. Ancak üniversiteden sonra belediye de konseri reddetti. Üzüntülerini ilettiler. İlgilerine teşekkürler" paylaşımını yaptı.

'BELEDİYE SALONU İÇİN BİLGİ VE BELGE ULAŞMADI'

Bingöl Valiliği'nin resmi X hesabından yapılan açıklamada ise "12.11.2024 tarihinde adı geçen sanatçının ve organizatörlerin sosyal medya hesaplarında 13.12.2024 tarihinde Bingöl Belediyesi Salonu'nda yapılacak olan programın iptal edildiği bilgisi paylaşılmıştır. Söz konusu konserin belediye salonunda yapılacağı ile ilgili olarak da valiliğimize ulaşan herhangi bir bilgi veya belge bulunmamaktadır" denildi.


Etiketler: #Cem Adrian #Bingöl Valiliği

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