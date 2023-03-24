Millet İttifakı Malatya’da depremzedelerle birlikte iftar yaptı

Yayınlanma: 24 Mart 2023 - 21:33

Güncelleme: 24 Mart 2023 - 21:33

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu; İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu; deprem bölgesi Malatya’nın Yeşilyurt ilçesinde, Doğa Caddesi’ndeki çadırkentte yurttaşlarla beraber Ramazan ayının ilk cumasında iftar yaptı.

İftar Buluşması, depremde hayatını kaybeden yurttaşlar için okutulan mevlit ile başladı. İftarın ardından konuşan Kılıçdaroğlu, şunları söyledi:

"Hep beraber olacağız, birlikte olacağız. Kini ve öfkeyi yüreğimizden söküp atacağız. Beraber, birlikte kardeşçe, huzur içinde bu ülkede yaşayacağız. Beraber yaşadığımız zaman göreceksiniz, birlikte yaşadığımız zaman göreceksiniz; bereketi göreceksiniz, güzelliği göreceksiniz, kardeşliği göreceksiniz kucaklaşmayı göreceksiniz. Siyaseti iyilikte yarışma alanı olarak belirleyeceğiz. İyilikte yarışacağız, kötülük değil. Bizde kötülük yok, kin yok, öfke yok. Bereket var, sevgi var, kucaklaşma var.”