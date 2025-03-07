Cem Davran eşiyle tanışma hikayesini anlattı: 'Eşimi görünce işte evleneceğim kız dedim'

Yayınlanma: 07.03.2025 - 10:14

Güncelleme: 07.03.2025 - 10:14

NTV ekranlarında Ahmet Mümtaz Taylan’ın sunduğu Empati programının bu haftaki konuğu ünlü oyuncu Cem Davran oldu. Programda Taylan’ın “Yara nedir?” sorusuna Davran, “Kelimeleri hayattan bir olayla anlatıyorum. Yara, benim için babamın ölümü. Sonra annem de yakınlarım da vefat etti. Önce babamı kaybettim. O bende bir yara” diyerek yanıt verdi.

Aşkı tanımlayan Davran, “Aşk, lazım bir şey. Biraz olmazsa olmaz. Aşk gerekli…” ifadelerini kullandı. Yaralarını nasıl iyileştirdiği sorulduğunda ise, “Yaraları yazarak veda edince biraz iyileşme oluyor. Oyun kurma, yaraları iyileştirmenin bir yolu. Biraz oyun kurmakla iyileştiriyorum kendimi. Oğullarıma da söylüyorum, yakınlarıma da söylüyorum” dedi.

Çocukluğunda travmatik olaylar yaşamadığını belirten Cem Davran, “Ben çok mutlu bir çocuktum. Hep mutluydum” diyerek çocukluk yıllarına dair duygularını paylaştı.

EŞİYLE TANIŞMA HİKÂYESİ

Eşi Hilal Davran ile tanışma sürecini anlatan oyuncu, “O dönem baleden bir kız arkadaşım vardı. Provadan çıktık, dansçı arkadaşımın sevgilisi ‘Kız kardeşim üniversiteyi yeni bitirdi. Yanımıza gelse olur mu?’ dedi. Mekân Kalamış’tı. Hilal’i ilk orada gördüm ve ‘Evleneceğim kız’ dedim. Halbuki benim hayatımda biri vardı. Hiç abartmıyorum. Şimdi bu aşksa aşk” ifadelerini kullandı.