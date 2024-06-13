Cem Davran’dan gençlere toplu taşımada 'yer vermeme' tepkisi: 'Telefonlarıyla oynuyor...'

Ünlü oyuncu Cem Davran, sosyal medya hesabı üzerinden gençlere yönelik önemli bir eleştiride bulundu. Toplu taşıma araçlarında gençlerin, yaşlılara yer vermemesi konusunu gündeme getiren Davran, bu davranışın üzücü olduğunu vurguladı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 13.06.2024 - 19:22
Cem Davran’dan gençlere toplu taşımada 'yer vermeme' tepkisi: 'Telefonlarıyla oynuyor...'
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Ruhsar dizisi ile geniş kitleler tarafından tanınan Cem Davran, sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla takipçileriyle sık sık etkileşimde bulunuyor.

Gündelik yaşantısına dair paylaşımlarla hayat hakkında mesajlar vermeyi ihmal etmeyen oyuncu, bu kez toplu taşımada karşılaştığı bir durumu gözler önüne serdi.

"AİLEDE ÖĞRETİLİR"

Davran, kalabalık arasında gençlerin yaşlılara yer vermemesinden şikayet etti. Yolculuğu sırasında gözlemlediği bir olayı anlatan Davran, şu sözlerle tepkisini dile getirdi:

"Dün bir uçtan bir uca Marmaray, Metro kullanarak dolaştım, işlerimi hallettim. Çok kalabalıktı, bu normal ama gençlerin yaşlılara tavrına çok üzüldüm. Dibinde ayakta epeyce yaşlı bir hanımefendi duruyor, telefonla oynama ya da başka numaralarla görmezden geliyorlar. Ailede öğretilir bunlar."

Davran, gençlerin toplu taşıma araçlarında yaşlılara daha duyarlı olmaları gerektiğini vurguladı.


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