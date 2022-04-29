Cem Gürdeniz'den, Kıvanç Tatlıtuğ'lu Yakamoz S-245 dizisine 'ispalet' tepkisi
Emekli Tümamiral Cem Gürdeniz, Kıvanç Tatlıtuğ ve Özge Özpirinççi'nin başrollerini oynadığı 'Yakamoz S-245' dizisine ilişkin yeni bir eleştiride bulundu. Daha önce dizinin Türk deniz subayını ve astsubayını küçük düşürdüğünü iddia eden Gürdeniz, şimdide söz konusu yapıma 'ispalet' üzerinden tepki gösterdi.
Kıvanç Tatlıtuğ, Özge Özpirinççi, Meriç Aral, Onur Ünsal, Ecem Uzun, Ersin Arıcı ve Hakan Salınmış'ın başrollerde oynadığı, Netflix'in uzun zamandır merakla beklenen yeni dizisi 'Yakamoz S-245' ilk 7 bölümüyle seyirciyle buluştu.
Kısa sürede Netflix'te en çok izlenen yapımlar arasına giren Yakamoz S-245'in konusu ise tartışmalara neden oldu.
'TÜRK DENİZ SUBAYINI KÜÇÜK DÜŞÜRÜYOR' DEMİŞTİ
Dünyayı yıkıma götüren bir felaketten sonra, deniz biyoloğu Arman’ın, mürettebatıyla birlikte ölüm-kalım savaşı veren Yakamoz S-245 denizaltısına katılmasını anlatan diziye, önceki günlerde emekli Tümamiral Cem Gürdeniz'den tepki gelmişti.
"Bugüne kadar yüzlerce denizcilik filmi izledim. Bu kadar kötüsünü görmedim. Bu film için devletten izin alındı mı?" diyen Gürdeniz, "Dizi, şanlı donanmamız ile denizaltıcılığımızı, Türk deniz subayını ve astsubayını küçük düşürüyor" görüşünü dile getirmişti.
'İSPALET' TEPKİSİ
Söz konusu dizi gündemdeki yerini korurken; Gürdeniz'den yeni bir eleştiri daha geldi.
Dizide, denizci üniformasının ispaletinin ters takıldığını söyleyen Gürdeniz, "Denizci üniformasının ispaletini ters takmak, gömleği ters giymek gibidir. Bunu denizci bir ülkede yapın, hem yönetmen hem danışman ve hem de aktör kritik konusu olur. Ülkemizde de deniz kuvvetlerinin üniformasını filminizde kullanıyorsanız, benzer eleştiriyi hak edersiniz" ifadelerini kullandı.
'İSPALET' NEDİR?
İspalet, deniz subaylarının apoletlerine verilen isimdir.
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