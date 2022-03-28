Kıvanç Tatlıtuğ başrolde: Netflix dizisi Yakamoz S-245'ten ilk fragman

28 Mart 2022 Pazartesi, 12:08

Dijital yayın platformu Netflix, yapımcılığını Onur Güvenatam’ın, yapımını OGM Medya’nın yaptığı; yönetmen koltuğunda ise Tolga Karaçelik ile Umut Aral’ın oturduğu Yakamoz S-245 dizisinden ilk resmi fragmanı paylaştı.



Başrollerinde Kıvanç Tatlıtuğ ve Özge Özpirinçi’nin yer aldığı Türk bilim kurgu dizisi Yakamoz S-245, Belçika yapımı post apokaliptik (kıyamet sonrası bilim kurgusu) dizisi Into The Night dünyasında geçiyor ve bir denizaltı araştırmacısının maceralarını konu alıyor.

Yakamoz S-245, 20 Nisan’da gösterime girecek.

Netflix, geçen günlerde Nisan 2022 takvimini yayımlamış ve burada diziden kısa bir görüntüye yer vermişti. Tadı damağında kalan izleyiciler için 1 dakikalık yeni video geldi.

YAKAMOZ S-245 TANITIM FRAGMANI

HAKAN MUHAFIZ'IN SENARİSTİ KALEME ALDI

Kıvanç Tatlıtuğ’un denizaltı ile yürütülen bir araştırmada yer aldığı deniz biyoloğu Arman’ı canladırdığı Yakamoz S-245 dizisinin senaryosu Jason George, Atasay Koç, Cansu Çoban ve Sami Berat Marçalı tarafından yazılırken; sezonun tamamı için yönetmen koltuğuna Tolga Karaçelik oturuyor. Jason George, Hakan Muhafız’ın senaryosunu da kaleme almıştı.

YAKAMOZ S-245'İN KONUSU VE KADROSU

Her bölümü 30-45-50 dakika arası olan Yakamoz S-245'in oyuncu kadrosunda; Kıvanç Tatlıtuğ, Özge Özpirinçci, Ertan Saban, Ece Çeşmioğlu, Jerry Hoffmann, Ecem Uzun, Meriç Aral, Onur Ünsal, Ersin Arıcı, Güven Metin Akpınar yer alıyor.

Netflix dizinin konusundan ise şöyle bahsetti:

"Özgür ruhlu dalış eğitmeni ve deniz biyoloğu Arman (Kıvanç Tatlıtuğ), bir denizaltıda araştırma görevinde yer almaya hazırlanır. Ancak Güneş’in doğuşu herkesin ölümüne sebep olurken, Arman ve bilim ekibinin hayatta kalmak için bir askeri denizaltıya binmesi gerekir. Yukarıda neler olup bittiğini ve askeri denizaltının gerçek görevinin ne olduğunu anlamaya çalışırken, ekipler arasında ve özellikle Arman ile teknenin ikinci komutanı Umut arasında gerginlik başlar. Arman sadece hayatta kalmak için savaşmayacak, aynı zamanda hayatının aşkıyla ikinci bir şans elde edecek."