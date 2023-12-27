Cem karaca kimdir, kaç yaşında öldü? Cem Karaca'nın şarkıları ne?

Yayınlanma: 27.12.2023 - 13:00

Güncelleme: 27.12.2023 - 13:03

Hayatı sinemaya uyarlanan ve ilk fragmanı yayınlanan 'Cem Karaca'nın Gözyaşları' filminin ardından efsane sanatçı Cem Karaca'nın kim olduuğu ve kariyeri merak konusu oldu. Peki, Cem karaca kimdir, kaç yaşında öldü? Cem Karaca'nın kariyer başarıları ne?

CEM KARACA KİMDİR?

Tam adıyla Muhtar Cem Karaca, 5 Nisan 1945 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Babası Azerbaycan asıllı Mehmet Karaca ve annesi Ermeni asıllı Toto Karaca (İrma Felegyan) olan Cem Karaca, sanatla iç içe büyüdü. Karaca, yeteneğini fark eden annesi sayesinde henüz 6 yaşındayken müzik eğitimine başladı. 6-7 Eylül Pogromu durulduktan sonra Cem Karaca, Robert Koleji’ne kaydoldu. Orta öğrenimini Robert Lisesi'nde yapan Cem Karaca'nın, müzikle ilk tanışması annesinin teyzesi Rosa Felegyan'ın Cem Karaca'ya piyano notaları ve piyano nağmeleri öğretmesiyle oldu. Karaca'nın ses yeteneğini ilk annesi Toto Karaca keşfetti. 1962'de Beyoğlu Spor Kulübü'nde arkadaşlarının isteği üzerine şarkı söyledi, daha sonra grup kurmaya karar verdi. Gruba o dönemin ünlü sanatçılarından İlham Gencer destek oldu. Cem Karaca'nin ilk grubu 1963'te Dinamikler oldu. 1963'ün sonunda grup dağıldı. Kısa bir süre "Cem Karaca ve Bekledikleriniz" adlı bir grupta çaldı. Bu gruptan kısa bir süre sonra ise Gökçen Kaynatan'ın orkestrasında çaldı ancak bu beraberlik de uzun sürmedi. Aynı sene "Cem Karaca ve Jaguarlar" kuruldu. 1965'te Altın Mikrofon yarışmasına başvursalar da, grup ön elemeyi geçemedi.

CEM KARACA NE ZAMAN ÖLDÜ?

8 Şubat 2004 tarihinde solunum ve kalp yetmezliğine bağlı olarak ağır bir kalp krizi geçirdi. Kaldırıldığı hastanede 58 yaşında hayata gözlerini yumdu. Hastane tarafından yapılan açıklamada Karaca'nın ölüm sebebi kalp ve solunum durması olarak belirtildi. 9 Şubat 2004'te Karacaahmet Mezarlığı'nda babası ile aynı mezara defnedildi.

CEM KARACA'NIN BAŞARILARI NELER?

100'ün üzerinde plaket ve ödüllerinden bazıları;

1967: Altın Mikrofon yarışması: Emrah adlı eserin bestesi ile ikincilik ödülü. (Cem Karaca ve Apaşlar)

1971: Hey dergisi: Dadaloğlu ile birincilik ödülü. (Cem Karaca ve Kardaşlar)

1972: Hey Yılın Müzik Oskarları: "Yılın Erkek Sanatçısı"

1974: Hey dergisi: "Yılın Bestesi" - Namus Belası

1974: Demokrat İzmir: "Yılın Plağı" - Namus Belası (Cem Karaca ve Moğollar)

1975: Hey Yılın Müzik Oskarları: "Yılın Erkek Sanatçısı"

1975: Altın Kelebek: Türk Batı Müziğinde "Yılın Erkek Şarkıcısı" ödülü

1975: Ses dergisi: "Yılın Batı Müziği Sanatçısı"

1976: TGS İzmir Basın: "Yılın Erkek Sanatçısı"

1976: TGS İzmir Basın: "Başarılı Plak" - Kavga (Cem Karaca ve Dervişan)

1977: TGS İzmir Basın: "Yılın Topluluğu" - Dervişan

1977: TGS İzmir Basın: "Yılın Erkek Sanatçısı"

1990: 4. Altın Güvercin şarkı yarışması: "Yorumcu ödülü" - Kahya Yahya

1990: 4. Altın Güvercin" şarkı yarışması: "Söz Yazarı Ödülü" - Kahya Yahya

1993: Raks, Popsav ve Kültür Bakanlığı'nın düzenlediği "Türk Pop Müziğinde 35 Yıl": "Yılın bestesi ödülü" - Namus Belası

1995: Bahçelievler Belediyesi: Basın ödülü

1999: Avrupa Gençlik Festivali "Kuzey Yıldız"

2000: Gazeteci ve Yazarlar Vakfı: Çeyrek asrı aşan gurur tablosu

2001: Burç FM: Onur Ödülü