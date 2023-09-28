Türk rock müziğinin efsanesi Cem Karaca'nın anısına: Cem Özer'in 'Cem Olmak' müzikali...

Yayınlanma: 28.09.2023 - 19:01

Güncelleme: 28.09.2023 - 19:01

Oyuncu Cem Özer'in Türk rock müziğinin efsane ismi Cem Karaca'ya duyduğu saygı ve hayranlıkla sahneye koyduğu "Cem Olmak" müzikali, Trump Sahne'de gerçekleşen ilk gösterimiyle İstanbul'da sanatseverlerle buluştu. Bu müzikal, Cem Karaca'nın unutulmaz şarkılarını ve yaşamından ilham alarak sahneye taşındı.

Cem Özer, müzikalin öncesinde bir röportajda, bu eserin Cem Karaca'nın yaşamını doğrudan anlatmadığını ancak onunla yapılan sohbetler sonucunda ortaya çıktığını belirtti. Karaca'nın zorlu yaşam öyküsü ve sanat kariyerinden edindiği izlenimleri, "Cem Olmak" müzikali aracılığıyla sanatseverlerle paylaşıyor.

Müzikalde Cem Karaca'ya ait 10 şarkının seslendirildiğini belirten Özer, gösterinin Beylikdüzü Atatürk Kültür Sanat Merkezi'nde 13 Ekim, Moi Sahne'de 14 Ekim, Ataşehir Duru Sahne'de ise 18-19 Ekim tarihlerinde sanatseverlerle buluşacağını söyledi.

Oyunun yapımcılığını Oğuzhan Güler üstlenirken, yönetmenliğini Murat Gürvardar üstlendi. Cem Karaca'nın şarkılarının müzikal düzenlemesini Ercüment Vural ve koreografisini ise Burcu Koçyiğit yaptı. "Cem Olmak" müzikali, bir aktörün sahnede Cem Karaca'nın hayatını canlandırmasının ardından, oyun sonrasındaki düşüncelerini seyirciye sinematografik bir dille aktarıyor.

Cem Karaca'nın müziği ve hayatıyla dolu bu müzikal, onun mirasına saygı ve hayranlıkla yapıldı...